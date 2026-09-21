В Германии региональные выборы закончились разгромом для правящей партии. Сразу в двух землях уверенную победу одержала оппозиционная АдГ, набрав почти 40%. В то время как блок Мерца не дошел даже до отметки в 5% — и впервые в истории не попал в парламент. Сам Мерц назвал итоги голосования катастрофой. В причинах провала действующей власти разбирался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Двойной удар по федеральному центру. В Мекленбурге-Передней Померании христианские демократы вообще не прошли в земельный парламент. Что, конечно, дает повод для ликования в рядах оппозиции.

Репортаж германских изданий тоже начинается с описания удручающих настроений внутри правящих элит.

«Люди, конечно, пребывают в таком же шоке, как и мы — сегодня утром или еще той ночью, когда стали известны результаты», — сказала журналист Welt Грета Вагенер.

В Берлине тоже поражение: первое место у левых, ХДС теряет проценты, и правящее большинство потеряно. И кажется, неважно, вправо или влево смотрит страна. На уровне земель она совершает демарш.

Второй день продолжается разбор полетов внутри ХДС. По сообщениям немецкой прессы, на повестку действительно выносили кадровые вопросы. Но сам Мерц еще накануне дал понять: поражение признает, называя результат катастрофой, а от своего курса отказываться не собирается.

«Это тяжелый удар, последствия которого мы будем ощущать еще долгое время. Нам предстоит еще долго обсуждать сложившуюся ситуацию», — сказал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как минимум корректировки курса ожидают уже даже внутри правящей коалиции. Из лагеря социал-демократов звучат призывы пересмотреть подход к реформам. Если не кого-то, то хотя бы что-то уже поменять.

«Мы, как федеральное правительство, должны проанализировать, почему в стране существует такая большая неуверенность», — сказал сопредседатель СДПГ, вице-канцлер Ларс Клингбайль.

«И для нас как защитников демократии это также наказ: мы должны сосредоточиться на темах экономики, труда, чтобы дать отпор АдГ и на этом поле», — сказала министр труда Германии, сопредседатель СДПГ Бербель Бас.

Слишком очевидно становится, что курс, который Мерц прокладывал для страны последние почти полтора года, так и не вывел ее пока из затяжного социально-экономического тупика. Болезненной остается инфляция, цены на топливо, многолетний миграционный вопрос, сокращения на предприятиях и деиндустриализация. Кризис бизнеса отражается и в статистике банкротств. Перевооружение объявлено, но опять же не промышленное, а военное. Оборонный бюджет и специальный фонд бундесвера растут.

Уже на следующий день после выборов в одном только Берлине — целая серия протестных акций. Профсоюзные выступления у Mercedes-Benz, совместная демонстрация сотрудников профсоюзов.

И все же в прошедшем времени о Фридрихе Мерце не говорят, внутри союза своя линия обороны, поддержка премьер-министров земель, но судя по самой дискуссии о его будущем, связывать с ним свое политическое будущее готовы уже далеко не все. После серии земельных поражений под вопросом оказывается его способность привести партию к следующей победе, и уже в Бундестаг. Тем более отставание от правых сохраняется. В последних опросах у той же «Альтернативы для Германии» 29%, у ХДС/ХСС — только 20.

При всей неоднозначности «Альтернативы для Германии», одержавшей уже вторую крупную победу на земельных выборах за последние несколько недель, ее лидеры выступают за нормализацию отношений с Россией, за диалог, переговоры, восстановление экономических связей и возвращение российских энергоресурсов, с которыми они связывают снижение издержек для немецкой экономики.

«Санкционная политика нанесла ущерб прежде всего немецкой экономике. Хочу еще раз это подчеркнуть — ведь постоянно говорят именно о сотрудничестве с Россией: мы стремимся к хорошему взаимодействию со всеми великими державами — как с Америкой, так и с Китаем. Думаю, именно этого возобновления диалога не хватает Германии», — сказал сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла.

Все это было опорой конкурентоспособности немецкой промышленности последние десятилетия. И то, что позволяло и самой правящей партии быть по-настоящему общенародной.

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