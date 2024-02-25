«Я был прав»: Путин по-гроссмейстерски поставил Байдена на место

Белый дом отверг возможность переговоров между Россией и США по украинскому вопросу и по более глобальной теме стратегической стабильности. Хотя сигналы о том, что такое возможно, из США поступали — и в России их услышали.

Для того, чтобы понять хронологию этого политического пинг-понга, надо вспомнить знаменитое интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, во время которого последний несколько раз задавал вопрос: «Возможны ли переговоры между Москвой и Киевом или напрямую с Вашингтоном?» На что российский президент дал понять, что все возможно, но нужны шаги навстречу.

«Если администрация (Владимира — Прим. ред.) Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение», — говорил Путин.

В Вашингтоне вроде как это услышали, и придумали не очень изящный, но все-таки повод поговорить напрямую. С подачи Белого дома в СМИ стали раздувать историю, будто Россия намерена разместить в космосе ядерное оружие и как бы перед лицом такой великой угрозы готовы восстановить контакты с Кремлем.

Более того, неожиданно позиция Киева «дрогнула». В попытке спародировать интервью Путина американскому журналисту в Киев пригласили ведущего телеканала Fox News.

Несмотря на взятые из соцсетей кадры баталий и дровяной склад в виде декораций, не помогло. Интервью с Зеленским посмотрели от силы несколько десятков тысяч человек.

Но украинский президент уже не настаивал на возвращении к границам 1991-го и допустил переговоры с Москвой — с условием, если «взрослые разрешат». Но «взрослые» не разрешили, в Киев спешно прилетел бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Тот самый, что весной 2022 года сорвал уже согласованное перемирие между Россией и Украиной. И не оценили импровизацию украинского «президента-комика» в Вашингтоне.

Джо Байден вновь призвал Конгресс все-таки принять закон о финансировании Киева. Обещанные 60 миллиардов долларов там застряли с середины декабря.

«Я прошу вас, а я знаю что многие меня поддерживают, надавите на своих конгрессменов, пусть они примут уже этот закон. Мы должны доказать, что на Америку можно положиться. Что Америка отстаивает свободу. Мы никогда не будем кланяться перед кем-либо, даже перед Путиным», — сказал он.

Не перед камерами Байден и вовсе распоясался, допускал оскорбительные эпитеты в адрес российского руководства. А еще начал мелко пакостить.

В Бразилии на встрече глав МИД G20 госсекретарь США Энтони Блинкен упрямо отказывался даже смотреть на главу МИД России Сергея Лаврова — или опасался.

А западные компании, оккупировавшие бразильскую нефтянку, отказались заправлять российский самолет, так что Лавров продолжил турне на самолете МИД Бразилии. Ну что ж, подождем, когда западные партнеры образумятся, сделали вывод в Москве.

«Байден снова с хамским высказыванием в ваше адрес выступил, не хочется цитировать, но все-таки это президент США, скажу. Он сказал: „сумасшедший сукин сын“. Вы никогда в адрес никакого лидера ни то что ничего подобного не говорили, но даже каких-то некорректных высказываний себе не позволяли. Сейчас также отреагируете?» — спросил журналист Путина.

«Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтительный. И, судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Потому что он же не может мне сказать: „Володя, спасибо, ты мне очень помог“. Мы понимаем, что там внутри с политической точки зрения, и эта реакция адекватная, а, значит, я был прав. Я говорил для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист, и у меня спросили, что для нас лучше, как тогда, так и сейчас отвечаю — Байден», — объяснил глава государства.

Оцените иронию пресс-службы нашего президента — они будто специально сняли, как Путин бодро поднимается по крутой лестнице на борт стратегического бомбардировщика. Потому что лестница — это страшный сон для американского президента, это его «ахиллесова пята», одна из.

У американского борта номер один специальный трап с более низкими ступенями, чтобы Байдену было удобно на него взбираться — и то не помогает. Это еще мы не сравнивали управление колесными средствами, а стоит.

Путин — на КАМАЗе, Байден — на велоспиеде. В общем, да, он нам подходит, пусть его американцы переизбирают.