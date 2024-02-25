Маша Распутина отказалась от жизни в Москве: кто и где теперь ждет певицу

На днях знаменитость заявила, что больше не хочет жить в столице. Но с чем связано такое решение?

Певица Маша Распутина на одном из выступлений в ходе гастрольного тура сообщила своим поклонникам, что собирается уехать из Москвы. По словам звезды, российскую столицу она могла бы променять на какой-нибудь город в Краснодарском крае — купить там дом и осесть. Как сообщается в материале «МК», супруг артистки, продюсер Виктор Захаров, подтвердил ее намерения. Более того, он полностью разделяет устремления жены. Распутина уже начала искать новое жилье, даже осмотрела несколько коттеджей.

«Я Марию в этом вопросе поддерживаю. Нам с ней действительно очень нравится Краснодарский край. Там и люди хорошие, и климат прекрасный. Это и есть причина, почему Маша хочет купить там дом. У нас, кстати, в Краснодаре очень много друзей. А моя старшая дочка там даже работала», — сказал Захаров.

Сейчас Маша Распутина живет в элитном особняке на Рублевском шоссе под Москвой. В городе бывает только по делам, так как его суета быстро утомляет. По словам мужа, исполнительница не станет торопиться с переездом. Артистке только предлагают варианты домов, а она выбирает наиболее комфортный. Вряд ли звезда окажется в Краснодаре в ближайшее время, но это стало ее целью в долгосрочной перспективе.

«Наш знакомый на гастролях предложил ей дом на выгодных условиях. Она засмеялась и пошутила: «Подожду, когда подаришь», — поделился Захаров.

Сбежать из стремительной и шумной Москвы Маша Распутина мечтает давно. Несколько лет назад она всерьез задумывалась о приобретении жилья в Киеве. В детстве певица часто бывала в украинской столице у родственников, поэтому город всегда навевал ей добрые воспоминания. В прежних интервью супруг звезды говорил, что она влюблена в Киев, и хочет жить там. Однако планы поменялись еще становления Владимира Зеленского президентом.

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