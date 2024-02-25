Путин поручил сформировать предложения по участию спортсменов РФ в Играх-2024

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Евгения Романова
Евгения Романова 94 0

Международные соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Путин поручил сформировать предложения по участию спортсменов РФ в Играх-2024

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Президент России Владимир Путин поручил Минспорту и Олимпийскому комитету РФ сформировать предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил его помощник Игорь Левитин в ходе пленарного заседания «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» на выставке-форуме «Россия».

«Президентом поручено Минспорту и ОКР дать предложения по участию наших спортсменов в Олимпиаде в Париже <…>, чтобы мы приняли решение об участии наших спортсменов», — сказал он.

Левитин добавил, что в настоящее время следует определиться по каждой федерации, на каких условиях наши сограждане будут участвовать в Олимпиаде и какие международные спортивные организации предпишут им декларации.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

8 декабря МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже. Уточнялось, что до Игр будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта. Речь шла о восьми россиянах и троих белорусах. Однако потом МОК заявил о шести допущенных гражданах России.

До этого Международная федерация хоккея (IIHF) допустила российскую команду к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. За российской сборной закреплено место в группе С на тот случай, если будет принято решение о ее возвращении на турниры под эгидой IIHF. При допуске на Олимпиаду россияне могут встретиться с командой США. Другие участники группы С пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские спортсмены, участвующие в Олимпиаде-2024, останутся без поддержки.

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