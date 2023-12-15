Российские спортсмены, участвующие в Олимпиаде-2024, останутся без поддержки

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Поздняков: спортсмены с нейтральным статусом не получат от ОКР выплаты

Российские спортсмены, участвующие в Олимпиаде-2024, останутся без поддержки

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

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Сколько участников из России будут выступать на соревнованиях?

Олимпийский комитет России не собирается оказывать финансовую поддержку спортсменам из РФ, которые будут участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков в беседе с журналистами.

«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», — сказал он.

Кроме того, спортсмены, выступающие на Олимпийских играх, не смогут участвовать в Играх дружбы. В противном же случае их результаты на ОИ будут аннулированы. Вместе с тем Поздняков заявил, что есть такое правило: спортсмен не может быть ассоциирован с национальными организациями, а в противном случае его справедливо лишат завоеванных наград.

«Любой спортсмен, который принимает участие в соревнованиях национального уровня, которые проводит национальная федерация или (проходят) при участии ОКР, автоматически нарушает данное правило», — добавил он.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

8 декабря МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже. Уточнялось, что до Игр будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта. Речь шла о восьми россиянах и троих белорусах. Однако потом МОК заявил о шести допущенных гражданах России.

До этого Международная федерация хоккея (IIHF) допустила российскую команду к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. За российской сборной закреплено место в группе С на тот случай, если будет принято решение о ее возвращении на турниры под эгидой IIHF. При допуске на Олимпиаду россияне могут встретиться с командой США. Другие участники группы С пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, МОК перепутал число россиян, допущенных на Олимпиаду в Париже, заявив всего о шести гражданах РФ. Ошибка произошла и с количеством спортсменов из Белоруссии.

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