«Война» на века: почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл никогда не будут друзьями

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 55 0

Fox News Digital: примирение Кейт Миддлтон и Меган Маркл наступит нескоро

«Война» на века: почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл никогда не будут друзьями

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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По мнению экспертов, нет никаких доказательств, что королевские особы делают шаги навстречу друг другу.

Согласно некоторым источникам, Мегал Маркл стремится примириться с Кейт Миддлтон и наконец зарыть «топор войны» после того, как между ними вспыхнула тихая неприязнь. Эксперты же усомнились, что супруги британских принцев смогут стать подругами вновь, сообщает Fox News Digital.

Королевский эксперт Кинси Скофилд считает, что «протягивание оливковой ветви» со стороны жены принца Гарри не может соответствовать действительности — точно не в данный момент.

«Меган Маркл не контактировала с принцессой Уэльской. Пока принцесса в настоящее время выздоравливает (восстановление после ее операции на брюшной полости — Прим. ред.), для Меган было бы крайне неподходяще устраивать разбирательства сейчас», — предположила журналистка.

Кроме того, сейчас Кейт Миддлтон снова постепенно возвращается к своим королевским обязанностям, пока управляя электронной почтой, утверждая расписания и домашние обязанности.

«Необходимость справляться с ураганом, которым является Меган Маркл, не входит в ее повестку дня», — заметила Кинси Скофилд.

Также, по мнению американского журналиста Кристофера Андерсена, в настоящее время нет никаких доказательств того, что одна из сторон существенным образом «обращается» к другой и в отношениях между Меган и Кейт происходит «оттепель».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что королева Камилла решила задушить королевские амбиции принца Гарри.

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