«Он предал королеву»: Трамп угрожает депортировать принца Гарри из США

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 54 0

Трамп угрожает депортировать принца Гарри из США

«Он предал королеву»: Трамп угрожает депортировать принца Гарри из США

Фото: Reuters / ELIZABETH FRANTZ

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Сын Карла III отвернул от себя не только родственников.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что принц Великобритании Гарри предал королеву Елизавету II своими откровенными рассказами про личную жизнь монаршей семьи. Политик подчеркнул, что уже с радостью бы депортировал внука почившей королевы из страны, передает Daily Express US.

«Я бы не стал его защищать. Он предал королеву. Это непростительно. Если бы это зависело от меня, то он был бы сам по себе», — прямо сообщает Дональд Трамп.

Экс-президент считает, что королевская семья слишком благосклонна к Гарри, как и действующий президент США Джо Байден. Они якобы ведут себя слишком щедро.

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christoph Hardt

В начале февраля Гарри прилетел в Лондон, так как узнал, что его отец, король Карл III, болен раком. Королева Камилла обвинила его в лицемерии и потребовала прекратить пользоваться именем семьи ради собственной славы. Один из придворных служащих рассказал журналистам, что королеву возмутила выбранная принцем роль «любящего сына», которую он якобы разыгрывает.

По мнению мачехи, принц позорит имя всего семейства. Она заявила, что никто в Лондоне не ждет его возвращения. Родственники хотят сделать принца «официальным изгоем», лишить его всех оставшихся титулов, исключить из линии наследования и из завещания Карла III.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что королева Камилла решила задушить королевские амбиции принца Гарри.

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