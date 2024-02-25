Хочет оставить без штанов: королева Камилла решила задушить королевские амбиции принца Гарри

Между ними всегда стояла тень покойной принцессы Дианы.

Британский принц Гарри и его мачеха, королева Камилла, далеко зашли во взаимной неприязни. Настолько, что монарший сын рискует остаться без наследства.

В начале февраля он прилетел в Лондон, так как узнал, что его отец, король Карл III, болен раком. Ему выделили полчаса на встречу, и после ночевки в отеле он отправился в США к жене Меган Маркл и детям.

В отчем доме места не нашлось. Оказывается, во время визита принц повздорил с супругой отца.

Камилла обвинила его в лицемерии и потребовала прекратить пользоваться именем семьи ради собственной славы. Один из придворных служащих рассказал журналистам, что королеву возмутила выбранная принцем роль «любящего сына», которую он якобы разыгрывает.

По мнению мачехи, принц позорит имя всего семейства. Она заявила, что никто в Лондоне не ждет его возвращения.

Впрочем, между окончательно разругавшейся родней давно пробежала черная кошка, просто выход накопившемуся напряжению нашелся только сейчас. Они никогда не любили друг друга — лишь терпели.

Нелюбимая мачеха Камилла

В детстве принц Гарри потерял маму — легендарную принцессу Диану. В отличие от нее, Камиллу никогда не называли «королевой людских сердец», популярности предшественницы ей было не достичь.

Она была любовницей короля, об этом было известно и его супруге. Карл и Диана расстались, еще четыре года они притворялись парой, вместе выполняли свои обязанности и путешествовали.

В 1997 году принцесса погибла в автокатастрофе. Бесконечному ожиданию Камиллы пришел конец.

Тот долго не горевал, вскоре он начал жить с избранницей, а через год представил ее сыновьям. В 1999-м их впервые видели вместе на публике, однако о выражении чувств речи не шло.

Первый поцелуй на глазах у всех — в 2001-м, свадьба — в 2005-м. Принц Гарри так и не смирился с этим, по его мнению, предательством, мачеху он не принял.

Однако на суд общественности он еще долго этого не выставлял. Поток претензий к семье в целом и Камилле в частности полился только после женитьбы Гарри на американской актрисе Меган Маркл.

Супруги дали скандальное интервью Опре Уинфри, переехали в Штаты, где принц написал мемуары, еще сильнее повлиявшие на репутацию Букингемского дворца. Накануне отъезда в Штаты Гарри и Меган лишились части привилегий, королевских статусов, принц потерял и свои воинские звания.

Отношения со временем становились все более напряженными, старший брат Уильям и его супруга Кейт Миддлтон прекратили общение с ними. На похоронах королевы Елизаветы II они не перекинулись и парой слов, а это было еще до выхода мемуаров.

Камилла, так долго подбиравшаяся к любимому мужчине и престолу, поначалу отвергнутая свекровью, но потом принятая и ей, считает себя в праве обрушить на пасынка справедливый гнев. Когда заболел Карл III, она поспешила воспользоваться ситуацией.

Гарри давно слывет неблагодарным отпрыском. А тут вдруг решил протянуть семье руку помощи.

Камилла, королева Великобритании. Фото: www.globallookpress.com / Pool

«В течение многих лет она получала от Гарри много желчи и не могла дождаться, чтобы ответить ему тем же за все его поступки», — рассказал придворный.

Теперь, по его словам, родственники хотят сделать принца «официальным изгоем», лишить его всех оставшихся титулов, исключить из линии наследования и из завещания Карла III. Камилла объединилась со старшим братом Гарри, принцем Уильямом, чтобы не позволить ему и Маркл распоряжаться наследством в два с лишним миллиарда долларов.

Герцоги Сассекские тем временем стремятся в покинутую однажды Великобританию. Они выразили готовность поддерживать семью, которая, возможно, скоро потеряет главу.

И даже желание взять на себя часть обязанностей, что ему пришлось отложить на время лечения. Но Гарри остается сыном короля, хоть и младшим, то есть не первым претендентам на престол — соответствующих рисков его недоброжелателям тоже хочется избежать.

Короткая встреча принца Гарри с отцом

Как уже упоминалось, прием Гарри дома оказали истинно британский — крайне сдержанный. По крайней мере, таким он выглядел со стороны. Источники при дворе утверждают, что за дверью лондонской резиденции короля Краренс-Хаус.

Именно Камилла, по слухам, не позволила гостю провести с отцом более получаса. Она была возмущена его появлением.

Гарри бросил все дела, перелетел океан, чтобы поддержать папу, но он посмел сделать это без предварительного одобрения дворца. На самом деле, говорят придворные, у нее наконец появился шанс отомстить за мемуары.

В своей книге принц писал, что в стремлении обелить себя в глазах людей, Камилла шла на любые уловки. Главной ее задачей однажды стало восстановление репутации, избавление от статуса «третьего колеса» в браке Карла и Дианы, поиск возможностей для мужа стать королем после смерти его матери, ведь и это было когда-то под сомнением.

Гарри считает, что мачеха намеренно обнародовала неприглядные истории из его жизни с помощью журналистов и выставляла в дурном свете Меган Маркл. А о себе заказывала положительные статьи.

Гарри заявлял, что воспринимает Камиллу как женщину, которая вышла замуж не только за его отца, но и за весь королевский институт. И которая в лучших британских традициях формировала свой имидж через СМИ.

Ради своего блага ей приходилось делать все возможное. Отчасти, потому что члены королевской семьи убеждены — оказаться на обложке журнала и прочитать про себя хвалебную статью очень важно.

Каждый из них стремится к этому. Неудивительно, что оставлять свою главную помеху наедине с мечтающим о примирении отцом Камилла была совсем не готова.

Она устроила сцену, выделила принцу безопасные полчаса и поспешила отправить его домой. А потом повезла мужа на лечение.

Может ли принц Гарри вернуться в Великобританию?

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd

Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс считает, что о возвращении принца к королевским обязанностям «не может быть и речи». В окружении Гарри и Меган говорят, что оба хотят вернуться в Великобританию хотя бы на время, а также готовы сделать все необходимое, чтобы восполнить пробелы из-за временного отсутствия Карла III и восстанавливающейся после операции Кейт Миддлтон.

Фитцуильямс, комментируя недавний визит Гарри в Лондон, заявил, что это «не было неискренним с точки зрения желания увидеть свою семью». При этом, уверен эксперт, восстановление в правах в Букингемском дворце абсолютно исключено, так как члены королевской семьи не доверяют им из-за прошлых скандалов.

Он также подчеркнул, что присутствие Гарри рядом с монаршей родней тут же становится темой для освещения в СМИ. Пресса не упустит ни одного повода написать о знаменитом семействе.

Что же начнется, если принцу позволят снова взять на себя хотя бы часть обязанностей? Газеты не умолкнут, а это Букингемскому дворцу совершенно не нужно.

Кроме того, Меган Маркл, обвинявшая свекров и других родственников в расизме, не допустит возвращения к той ненавистной жизни. Эксперт уверен, что и сам Гарри знает — его никогда не примут обратно в отчий дом. И даже если связь наладится, что маловероятно, курсировать между США и Великобританией ему не позволят.

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