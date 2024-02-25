Бари Алибасова экстренно госпитализировали в реанимацию

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 2 532 0

Госпитализация продюсера «На-На» стала внеочередной за последние несколько лет.

Бари Алибасова экстренно госпитализировали в реанимацию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Продюсер группы «На-На» и бывший муж Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительной информации, у Алибасова-старшего случился инсульт. Прибывшего под крыло медиков артиста тут же перевели в реанимацию. Сейчас он находится в состоянии «сопора» — медики не дают никаких прогнозов по состоянию звездного пациента.

Напомним, больше года назад Алибасов оказался прикован к инвалидному креслу из-за перелома позвоночника. После этого знаменитый продюсер пережил несколько приступов, но до конца восстановиться так и не смог. Поддерживает отца единственный сын, Бари-младший.

Ранее 5-tv.ru писал, раскрыта подноготная седьмого брака Бари Алибасова.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
92.75
0.31 100.44
0.54
Темный Сох спутает все планы трем знакам зодиака: финансовый гороскоп на ...

Последние новости

16:43
Украина разработала военный план на 2024 год, но есть нюанс
16:34
Точно повод для беспокойства: в чем кроется главная опасность нового спутника, аналога «Большого брата»
16:22
Максимальный уровень радиационной угрозы: на Солнце выявили огромное пятно
16:11
Власти Шри-Ланки отреагировали на слухи о прекращении продления виз туристам из РФ
15:59
Церемонию открытия «Игр будущего» посмотрели более 1 млрд человек
15:55
Бари Алибасова экстренно госпитализировали в реанимацию

Сейчас читают

Бари Алибасова экстренно госпитализировали в реанимацию
Волочкова раздвинула ноги перед двумя сразу
Алексей Балабанов: «Я никогда в жизни не делал того, что мимо. Мимо меня»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок