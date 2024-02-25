На Украине заявили об отходе ВСУ на окраину села Ласточкино

Боевики были вынуждены отойти на окраину села Ласточкино. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.

«На авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонные позиции», — цитирует Лихового издание «Украинская правда».

Он отметил, что сейчас на авдеевском направлении идут ожесточенные бои. Вооруженные силы России продолжают активно атаковать украинские позиции.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что группировка «Центр» заняла выгодные рубежи на авдеевском направлении.