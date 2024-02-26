«Там как в самолете»: Успенская побаловала себя роскошным подарком на 70-летие

Это позволит ей чувствовать себя максимально комфортно во время гастролей.

Звезда российского шансона Любовь Успенская, недавно отметившая 70-летие, рассказала, какой подарок преподнесла сама себе. Она призналась, что это заметно облегчит ей жизнь во время гастролей по российским городам.

«Да, у меня новый автомобиль, я купила. Потому что мы ездим сейчас на гастроли. И я купила себе громадную машину с кроватью, холодильником, телевизором… Там шикарно, как в самолете! И, слава богу, есть возможность как-то выживать», — цитирует знаменитость Telegram-канал «Звездач».

Кроме того, Успенская сказала, что верит в Россию и ни у кого не получится ни запутать, ни запугать народ. При этом пока артистка является гражданкой США, как и ее дочь Татьяна Плаксина, но они решили получить паспорта России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шести главных ошибках 70-летней Любови Успенской.