«Там как в самолете»: Успенская побаловала себя роскошным подарком на 70-летие

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Успенская подарила себе на 70-летие машину с кроватью и холодильником

«Там как в самолете»: Успенская побаловала себя роскошным подарком на 70-летие

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Это позволит ей чувствовать себя максимально комфортно во время гастролей.

Звезда российского шансона Любовь Успенская, недавно отметившая 70-летие, рассказала, какой подарок преподнесла сама себе. Она призналась, что это заметно облегчит ей жизнь во время гастролей по российским городам.

«Да, у меня новый автомобиль, я купила. Потому что мы ездим сейчас на гастроли. И я купила себе громадную машину с кроватью, холодильником, телевизором… Там шикарно, как в самолете! И, слава богу, есть возможность как-то выживать», — цитирует знаменитость Telegram-канал «Звездач».

Кроме того, Успенская сказала, что верит в Россию и ни у кого не получится ни запутать, ни запугать народ. При этом пока артистка является гражданкой США, как и ее дочь Татьяна Плаксина, но они решили получить паспорта России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шести главных ошибках 70-летней Любови Успенской.

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