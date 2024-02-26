«Битва роботов» стартовала в рамках Игр будущего в Казани

В рамках Игр будущего в Казани стартовала «Битва роботов». О том, как проходит турнир и какие впечатления он вызывает у зрителей, узнал корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Ринг для роботов разрабатывали инженеры, он начинен ловушками, для того, чтобы усложнить задачу спортсменам. По периметру установлено пуленепробиваемое стекло для защиты зрителей.

Когда роботы ударяются друг о друга, летят металлические части и сыпятся искры. Участники команды «Хищники» из Казахстана рассказали, что их робот весит около 113 килограммов — такой ощутимый вес из-за его трубчатой конструкции.

Ребята пояснили, что до соревнований он добирался уже в собранном виде после заключительной проверки на родине. Также удалось пообщаться с командой из Петербурга, которая многих поразила тем, что состоит исключительно из девушек. Представительница «Energy girls» Александра Кравченко развеяла миф о том, что роботы интересны только парням.

«Стараюсь как пилот оценивать противника равносильно себе. Это «Битва роботов», здесь может произойти все что угодно. Страха не должно быть, только вера в себя и своего малыша», — рассказала она.

Девушка также отметила, что битва роботов влюбляет в себя всех — и маленьких, и взрослых. В этом можно было убедиться при разговоре со зрителями. Так, Эльмира Шамсиева вместе с дочкой Камилой заявили, что получили море впечатлений от взлетов и ярких сражений техники.