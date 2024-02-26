Это беда: жуткий пожар охватил гигантский склад в Подмосковье

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 33 0

Сведений о пострадавших в настоящее время не поступало.

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

Пожар площадью две тысячи квадратных метров вспыхнул в складском помещении Подольска. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел на улице Большая Серпуховская. Загорелся производственный склад — металлокаркасное здание высотой 12 метров разной этажности, обшитое металлом.

К настоящему моменту пожарным удалось локализовать возгорание на площади 2,25 тысячи «квадратов», также удалось предотвратить распространение огня. В тушении задействованы свыше 50 человек и 15 единиц техники.

Сведений о пострадавших в настоящее время не поступало. Причины возгорания также не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожарные ликвидировали открытое горение на складах в городе Кемерово. Огнем было охвачено 1,5 тысячи квадратных метров помещения.

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