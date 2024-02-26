«Это невероятнейшие эмоции»: как завершился пятый сезон «Лидеров России»

Все суперфиналисты увезут с конкурса образовательные гранты в один миллион рублей на обучение в любом российском вузе.

В Москве назвали имена победителей суперфинала пятого сезона конкурса «Лидеры России». Наблюдательный совет выбрал больше сотни участников, на деле доказавших свое лидерство.

Каждый из них получит год карьерных консультаций и по миллиону рублей в виде образовательных грантов. О сообществе лучших управленцев и их блестящих перспективах — корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

В группе поддержки суперфиналиста Александра Исакова — дочь и жена на восьмом месяце беременности. Но поднимает он не только демографию, но и культиваторный завод в Липецкой области.

За три года, что он им руководит, выручка и объемы производства выросли в три раза. После введения санкций в 2022 году на заводе практически все импортозаместили.

Теперь его талант руководителя отметили и на конкурсе Лидеры России. Выходя на сцену, Александр заметно волновался, все поправлял.

«Дочка плакала сидела, что фамилию все не называют… Когда назвали — буря эмоций, шквал впечатлений», — признался он.

Похожий шквал захлестнул и Анну Старкову из Тольятти. Ее глаза блестели ярче пайеток на платье.

«Это невероятнейшие эмоции. Сложно сдержать слезы счастья», — делится участница конкурса.

Дмитрий Наумов — один из немногих, кто осмелился сделать селфи прямо на сцене, хотя рука и не слушалась от волнения. Рядом с кумиром — первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко.

«Я искренне надеюсь, что он станет моим ментором. Я искренне надеюсь, что я смогу прикоснуться к его опыту, его мудрости», — подчеркнул Наумов.

«Россия уникальна с точки зрения возможностей, которые предоставляет. Это то, что сделал наш президент: любой человек, вне зависимости от занимаемой должности, может подать заявку на открытый президентский конкурс. В случае победы — получить наставника, получить программу обучения и деньги на такое обучение, и занять любую, самую высокую должность в государстве. Такого нет нигде в мире», — отметил Кириенко.

Позади у суперфиналистов — четыре дня лекций, мастер-классов, встреч с наставниками. Топовыми российскими специалистами: это руководители крупных компаний, политики первой величины.

Для конкурсантов это уникальный опыт и знакомства. У Николая Лисенкова — несколько патентов, его научный центр сотрудничает с оборонными предприятиями и одна из его разработок, детали которой раскрывать не может, это средства акустической защиты для кораблей.

«В настоящее время проходят испытания, монтируются на Северной верфи. Само судно становится тише, малозаметно и скрытно», — объяснил он.

Новые связи с топовыми специалистами в отрасли, с которыми познакомился здесь, могут во многом помочь и ему, и вообще российской науке. Тем более что Николай стал одним из победителей.

В этом сезоне «Лидеров России» 102 победителя — каждый из них получит год карьерных консультаций и сопровождения. И все суперфиналисты увезут с конкурса образовательные гранты в один миллион рублей на обучение в любом российском вузе.