Старинный особняк загорелся в центре Ростова-на-Дону
Огонь охватил помещение на третьем этаже бывшего доходного дома.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein; 5-tv.ru
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Старинный особняк загорелся в центре Ростова-на-Дону. Пламя полыхало на третьем этаже здания. По предварительной информации, там расположены офисы.
Перепуганные жильцы соседних домов выбежали на улицу. Они рассказывали, что перед пожаром слышали что-то, похожее на взрыв. Но официально эту информацию никто не подтвердил.
Здание — объект культурного наследия регионального значения. Оно построено в середине XIX века. До революции в нем размещались банки. Спасателям удалось оперативно потушить пожар. Никто не пострадал.
Минувшей ночью два крупных пожара произошли также в Приморье и Подмосковье. В городе Артем вспыхнули склады рядом с крупным строительным магазином, а в Подольске загорелось складское помещение.
Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Липецкой области сообщил о пожаре на металлургическом комбинате.
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