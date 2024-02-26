Старинный особняк загорелся в центре Ростова-на-Дону

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Огонь охватил помещение на третьем этаже бывшего доходного дома.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein; 5-tv.ru

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Старинный особняк загорелся в центре Ростова-на-Дону. Пламя полыхало на третьем этаже здания. По предварительной информации, там расположены офисы.

Перепуганные жильцы соседних домов выбежали на улицу. Они рассказывали, что перед пожаром слышали что-то, похожее на взрыв. Но официально эту информацию никто не подтвердил.

Здание — объект культурного наследия регионального значения. Оно построено в середине XIX века. До революции в нем размещались банки. Спасателям удалось оперативно потушить пожар. Никто не пострадал.

Минувшей ночью два крупных пожара произошли также в Приморье и Подмосковье. В городе Артем вспыхнули склады рядом с крупным строительным магазином, а в Подольске загорелось складское помещение.

Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Липецкой области сообщил о пожаре на металлургическом комбинате.

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