Все будут просить добавки: простой и сытный рецепт курицы

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 47 0

Если вы не хотите долго стоять у плиты, но ваши близкие ждут вкусный и горячий ужин — на помощь придет это блюдо!

Все будут просить добавки: простой и сытный рецепт курицы

Фото: www.globallookpress.com / jpb

Домашняя еда самая вкусная, но порой так не хочется проводить у плиты все свое свободное время. Рецептом нежного куриного филе, которое готовится совсем недолго, поделился сайт utro.ru.

Для приготовления вам понадобится: одно куриное филе, два-три картофеля, половинка лука, одна некрупная морковь, один большой помидор, половина столовой ложки укропа, один зубчик чеснока, пять столовых ложек майонеза, 80 граммов сыра, одна чайная ложка приправы для курицы или универсальная приправа. Соль по вкусу. Также можно добавить сладкую паприку.

Способ приготовления

Сначала порежьте курицу любым удобным способом. Измельчите чеснок, смешаете его и все специи с частью майонеза. Добавьте смесь к курице. Картошку и помидор порежьте на тонкие полоски. Лук и морковь нужно порезать кольцами.

Затем расстелите фольгу на столе, вторым слоем положите пергамент. В середины пергамента выложите картошку, посолите по вкусу. На картошку положите лук, морковку, замаринованное филе и помидор. Сформируйте из фольги мешочек. Выпекайте 50 минут при 200 градусах. Натрите сыр, смешайте его с майонезом и добавьте укроп. Когда останется несколько минут, осторожно откройте фольгу и смажьте блюдо сырной смесью.

Можно подавать к столу!

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