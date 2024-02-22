Вкусно и доступно: рецепт гречки по-купечески

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 28 0

Если вы хотите разнообразить свое питание, но не тратить на это много денег, тогда вам нужно попробовать эту кашу!

Вкусно и доступно: рецепт гречки по-купечески

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

Гречневая крупа — одна из самых полезных. В ней содержатся многие полезные вещества. Например, белок и витамины группы B, фосфор, калий и магний. Рецептом самой вкусной каши с мясом поделился сайт utro.ru.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов гречки, 600 граммов любого фарша, одна морковь, два зубчика чеснока, одна столовая ложка протертых томатов или томатной пасты, пол-литра воды, две столовые ложки растительного масла и соль по вкусу.

Способ приготовления

Для начала нужно на крупной терке натереть морковь, измельчить чеснок любым удобным способом и мелко порезать лук. Затем в кастрюле с толстыми стенками разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и морковь, постоянно перемешивая. Добавьте в кастрюлю чеснок и тушите, пока не появится аромат.

На этом этапе пора добавить томаты или томатную пасту. К овощам также отправьте фарш, обжарьте его. Дальше следует крупа — добавьте ее к остальным ингредиентам и залейте водой. Дождитесь, когда каша закипит, зачем убавьте огонь до минимума и тушите до полного испарения жидкости.

Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно варить гречку.

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