Собянин назвал объекты культнаследия, которые будут реставрировать в 2024 году

В 2024 году в Москве запланирован ремонт 10 зданий, составляющих культурное наследие столицы. Среди них комплекс МГУ им. М. В. Ломоносова, рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

По его словам, с начала этого года власти выдали более 130 разрешений на работы по сохранению объектов культурного наследия. Реставрации подлежат порядка 80 объектов. В их числе конюшни с каретным сараем городской усадьбы Тарасовых и главный дом городской усадьбы Смирнова — Лопатиной XIX века.

Кроме того, согласованы противоаварийные работы в трех зданиях, включая Церковь Никиты Мученика середины XVIII века на Старой Басманной улице. Почти на 40 объектах культурного наследия будут проведены научно-исследовательские и изыскательские работы.

Мэр также напомнил об уже идущих и завершенных реставрационных проектах. В частности, проектные и производственные работы продолжаются на территории Донского монастыря, в ансамбле которого свыше 30 памятников истории и архитектуры. В прошлом году привели в порядок пять исторических башен, фасады и купола Нового собора, а также вернули исторический облик дому настоятеля. В 2024-м начнется комплексная реставрация прясел восточной и южной стен.

На Центральном Московском ипподроме, который был основан в 1834 году, продолжаются исследовательские работы. По их завершении предполагается разработать проект реставрации фасадов и интерьеров, а также шедевров живописи и скульптуры, обрамляющих убранство комплекса.

За последние 13 лет в Москве отреставрировано почти 2,2 тыс. объектов культурного наследия. Только в прошлом году завершились работы на 220 исторических объектах. В текущем году работы идут более чем над 500 памятниками архитектуры. Это исторические павильоны № 6 «Химия» и № 67 «Советская печать» на ВДНХ, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря на Крестьянской площади, церковь Вознесения Господня в Коломенском и другие.