«Украина преподала урок»: в КНР оценили слова Гончаренко* о готовности воевать

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Евгения Романова
Евгения Романова 337 0

МИД Китая — Гончаренко*: блоковая конфронтация не обеспечит безопасность

«Украина преподала урок»: в КНР оценили слова Гончаренко* о готовности воевать

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov

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Депутат Рады прежде сказал, что Киеву все равно с кем будет столкновение.

Блоковая конфронтация не обеспечит безопасность. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя слова украинского депутата о войне с КНР.

«Я думаю, что украинский кризис преподал нам важный урок: блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность», — сказала китайский дипломат в ходе брифинга.

Мао Нин назвала КНР ответственной крупной державой. Страна продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине.

Так она отреагировала на заявление депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко*. Он сказал, что Киев готов в будущем воевать с Ираном, Китаем или Северной Кореей. Причем, по сути, властям «без разницы» с какой именно страной будет столкновение, лишь бы на стороне Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гончаренко выступил за возвращение Украине ядерного оружия. Депутат назвал это «единственной опцией выживания» страны.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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