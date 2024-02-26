Мощный противовес: Южная Америка может помочь РФ в борьбе с агрессией Запада

Миграционный кризис в Техасе — на руку Москве и ее союзникам в противостоянии с Вашингтоном. Нужно лишь правильно воспользоваться им, считают политологи.

России следует признать миграцию мексиканцев в южные штаты США репатриацией. Это позволит Москве привлечь на свою сторону латиноамериканский континент и уравновесить баланс сил в противостоянии с Западом. Такую мысль высказал преподаватель Российско-Армянского университета (Ереван) Владимир Ружанский в статье для EADaily.

Историк указал на то, что миграция граждан Мексики в США, которую американцы называют незаконной, по определению не может быть таковой, поскольку мексиканцы возвращаются на свои исконные земли, ранее отобранные у них американскими агрессорами.

Таким образом, делает вывод Ружанский, миграцию мексиканцев в южные штаты США следует считать репатриацией, а России, и вместе с ней Китаю, Ирану, ЮАР и «всему прогрессивному человечеству», необходимо признать это.

«Сейчас, в противостоянии России и НАТО, хорошо бы задействовать латиноамериканский континент, не говоря уже о Ближнем Востоке и Африке. Хотя бы в качестве противовеса натовским ракетам и беспилотникам непосредственно у российской границы. Вы держите под прицелом нас, а мы — вас», — написал эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Конгрессе придумали, как привлечь внимание президента США Джо Байдена к миграционному кризису в Техасе.