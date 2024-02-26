Тепло не за горами: какие меры позволят предотвратить болезни весной

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 49 0

Терапевт Георгиева: выбор диетического питания подготовит организм к весне

Тепло не за горами: какие меры позволят предотвратить болезни весной

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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В это время года особенно важно укреплять свой иммунитет и поддерживать тело в тонусе.

Весна — это не только пора тепла и цветов, но еще е обострения хронических заболеваний. В этот период особенно важно следить за здоровьем.

Для того, чтобы поддержать свой организм, нужно следить за питанием, заниматься спортом, уделять больше внимание хроническим заболеваниям и принимать витамины. Соответствующие рекомендации в беседе с URA.RU дала врач-терапевт Нэя Георгиева.

Главным пунктом в перечне важных правил доктор назвала спорт. Начинать лучше, по словам врача, с простой зарядки, легких упражнений из йоги или простой прогулки по парку.

Если человеку удается выкроить время и провести занятия на свежем воздухе, то организм быстро скажет вам «спасибо». Физическая активность помогает выработке эндорфинов, улучшению кровообращения и снижению стресса.

Отличной мерой поддержки станет правильное питание. Идеально, если человеку удастся добавить в рацион больше белковых продуктов, а также овощей и полезных жиров.

Не забывайте о внедрении в рацион и кисломолочных продуктов. Они помогут наладить пищеварение. В качестве напитка лучше выбирать обычную воду.

Помните, что последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна. В весенний период организму крайне необходимы витамины.

Включите в свой рацион дополнительные витамины и минералы, такие как омега-3, витамин D, магний и селен. Употребление их в пищу позволит укрепить кости, восстановить тонус мышц, но главное помнить — злоупотребление этими веществами может принести не пользу, а вред.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты помогут улучшить состояние кожи весной.

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