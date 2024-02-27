Нужны доказательства: как делить подарки при разводе

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 25 0

Юрист Гаврюшкин: при разводе личные вещи разделу не подлежат

Нужны доказательства: как делить подарки при разводе

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Можно ли требовать раздела подаренной квартиры?

Раздел имущества при разводе — неотъемлемая часть процесса. С недвижимостью, совместно приобретенной в браке, все понятно, но что делать с подаренным имуществом?

Юрист Сергей Гаврюшкин объяснил изданию aif.ru, как делить, например, подаренную от бабушки машину кому-то из супругов. По российскому законодательству подарки, полученные в браке, становятся личной собственностью супругов и при разводе не делятся.

Личные вещи, такие как косметика, обувь, парфюм нельзя делить. А при разделе предметов роскоши, нужно доказать факт дарения.

Если это интеллектуальная собственность, то автор будет обладать исключительным правом. Сложнее дела обстоят с подаренной квартирой, которую супруги вместе обустраивали: нужно будет доказать, что супруг вкладывался в, например, ремонт или закупку мебели.

«При разводе вторая сторона может требовать раздела подаренной квартиры в части произведенных неотделимых улучшений. Как вариант — требовать денежную компенсацию. Но понадобится доказать, что супруг или супруга вкладывались в ремонт. А также понадобится рассчитать стоимость произведенных неотделимых улучшений и предъявить полученную сумму к выплате», — уточняет юрист.

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