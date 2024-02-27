Сладкая жизнь кончилась: Самойлова объявила о переезде в крохотный дом
Самойлова призналась, что ее новый дом в четыре раза меньше предыдущего
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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Звездной семье пришлось сбавить обороты.
Блогер Оксана Самойлова вместе с семьей вынуждена была переехать в новый дом. Прошлый особняк они снимали, но стоимость оказалась слишком высокой даже для рэпера Джигана.
За проживание в нем знаменитости платили по три миллиона рублей в месяц. В итоге им пришлось переехать в дом поскромнее, призналась звезда в личном блоге.
Новое жилище оказалось меньше предыдущего по площади в четыре раза. Остается неясным, почему Самойлова и Джиган вместе с детьми забросили старый особняк, который они до сих пор не могут продать.
«Наш новый дом примерно раза в четыре меньше предыдущего, но как будто бы он нам очень подходит», — прокомментировала переезд Самойлова.
Мать четверых детей показала, как они с дочерью Майей разделывают вареную колбасу. Похоже, еда у них теперь только такая.
Недавно звезда и сама назвала свою семью бедной. Самойлова призналась, что ее наследники ходят в такой детский сад, где они самые нищие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джиган и Самойлова не могут продать свой роскошный особняк в Подмосковье.
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