Сладкая жизнь кончилась: Самойлова объявила о переезде в крохотный дом

Звездной семье пришлось сбавить обороты.

Блогер Оксана Самойлова вместе с семьей вынуждена была переехать в новый дом. Прошлый особняк они снимали, но стоимость оказалась слишком высокой даже для рэпера Джигана.

За проживание в нем знаменитости платили по три миллиона рублей в месяц. В итоге им пришлось переехать в дом поскромнее, призналась звезда в личном блоге.

Новое жилище оказалось меньше предыдущего по площади в четыре раза. Остается неясным, почему Самойлова и Джиган вместе с детьми забросили старый особняк, который они до сих пор не могут продать.

«Наш новый дом примерно раза в четыре меньше предыдущего, но как будто бы он нам очень подходит», — прокомментировала переезд Самойлова.

Мать четверых детей показала, как они с дочерью Майей разделывают вареную колбасу. Похоже, еда у них теперь только такая.

Недавно звезда и сама назвала свою семью бедной. Самойлова призналась, что ее наследники ходят в такой детский сад, где они самые нищие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джиган и Самойлова не могут продать свой роскошный особняк в Подмосковье.