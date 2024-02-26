Конституция позволяет: в Конгрессе захотели отстранить Байдена от власти

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 92 0

В Конгресс США внесут резолюцию по отстранению Байдена от власти

Конституция позволяет: в Конгрессе захотели отстранить Байдена от власти

Фото: Reuters / Leah Millis

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Текущий хозяин Белого дома оказался в непростой ситуации.

В США внесут на рассмотрение Конгресса резолюцию, призывающую власти воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, чтобы отстранить от власти президента Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инициатором стал член Палаты представителей, республиканец Кен Бак. Он отметил, что наиболее серьезным основанием для запуска процедуры служит доклад спецпрокурора Роберта Хера.

Там Байден описан как «пожилой человек с плохой памятью». Бак считает, что содержащиеся в докладе выводы «отражают то, чему многие американцы уже долгое время сами являются свидетелями».

Поправка, о которой идет речь, допускает начало процесса отстранения президента от власти, если большинство высокопоставленных сотрудников администрации и вице-президент соглашаются, что тот не способен выполнять функции. В этом сценарии обязанности главы государства переходят к вице-президенту.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-президент США Камала Харрис успокоила американских избирателей, которые боятся из-за возраста и умственных способностей Байдена — она сама готова служить народу. Это произошло за несколько дней до публикации отчета Хера.

Харрис уже примеряла на себя полномочия главы государства. Это произошло 19 ноября 2021 года — тогда Байден лег на операцию.

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