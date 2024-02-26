Захарова отреагировала на заявление совета НАТО — Украина по СВО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 42 0

Захарова назвала заявление совета НАТО — Украина примером пропаганды

Захарова отреагировала на заявление совета НАТО — Украина по СВО

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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Тема:
Спецоперация

Что думает дипломат по этому поводу?

Заявление совета НАТО — Украина ко второй годовщине начала СВО является примером антироссийской пропаганды и дезинформации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Совет НАТО — Украина 24 февраля выпустил заявление относительно второй годовщины начала СВО. Это очередной классический пример антироссийской пропаганды и дезинформации», — сказала дипломат.

Там все представляется в ложном свете, подчеркнула Захарова.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз и НАТО хотят отправить своих военных на Украину.

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