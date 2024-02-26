Чего пытаются добиться эти государства и к чему данное решение приведет на самом деле?

Ряд стран-участников Евросоюза и Североатлантического альянса обдумывают вопрос отправки военных на Украину. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с журналистами.

Он отметил, что совещание членов Евросоюза и НАТО, которое пройдет 26 февраля в Париже, подтверждает провал стратегии Запада по Украине. При этом Фицо хочет быть конструктивно подготовленным к встрече.

«Несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают, что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных», — сказал премьер.

При этом Фицо подчеркнул, что Словакия не может помешать союзникам заключить такое соглашение с Украиной. Однако Братислава уверена: отправка военных не поможет добиться уступок России, а ведь именно этого и хотят добиться страны ЕС и НАТО.

Наоборот, это решение «приведет к огромной эскалации напряжения», считает Фицо. При этом он добавил, что Словакия не собирается отправлять своих военных в Незалежную.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава евродипломатии Жозеп Боррель указал на мрачное будущее Европы из-за своей политики. Он призвал странам пересмотреть действия.