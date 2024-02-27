Участников СВО освободят от уплаты процентов по кредитам

Участников спецоперации предложили освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в кабмине.

Законопроект внес Минфин, правительство одобрило инициативу на заседании комиссии по законопроектной деятельности (КЗД). После этого инициативу внесут на рассмотрение в Госдуму.

Минфин предлагает снять с участников спецоперации обязательства по уплате процентов по потребительским кредитам после окончания льготного периода (кредитных каникул), следует из материалов КЗД. Если на дату вступления законопроекта заемщик уже уплатил их во время льготного периода, банк должен будет перенаправить эти средства в счет основного долга.

Если тело кредита уже полностью погашено, возмещение пойдет в счет других займов участника СВО. Законопроект об освобождении участников СВО от уплаты процентов по кредитам предполагает возмещение банкам в размере 50% недополученного дохода по процентам, отмечается в материалах КЗД.

На эти цели из бюджета потребуется направить порядка 5,7 миллиарда рублей. Задача инициативы, освобождающей участников СВО от уплаты процентов по потребительским кредитам, — материальная поддержка самих военнослужащих и их семей, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Инициатива несет социальную функцию, согласен начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Он добавил: 5-7 миллиардов рублей для реализации инициативы не станут существенной тратой для госбюджета на фоне общих расходов в 36,6 триллиона рублей.

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