«Ни в чем не будут нуждаться»: как государство поддерживает бойцов СВО

Госдума приняла более 90 законов для поддержки бойцов СВО и их семей.

После начала специальной военной операции в 2022 году наши солдаты и их семьи находятся в приоритете у государства и под его защитой. Россия делает все, чтобы военнослужащие и их близкие не беспокоились за свое будущее в ответ за их службу Родине.

О том, какие меры социальной поддержки были приняты рассказала информационному агентству URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Она отметила, что поддержка солдат не прекратится после их возвращения домой, а будет только расти. В прошлом году парламент принял 172 социально-значимых нормы, что составляет около 25% от общего количества принятых законов в прошлом году.

«Необходимо делать все для того, чтобы наши солдаты, офицеры, их члены семьи ни в чем не нуждались. Также по решению президента страны Владимира Путина был создан Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», — сказала депутат.

Что входит в меры социальной поддержки:

Банковские и финансовые льготы (кредитные каникулы, замороженные налоговые платежи для индивидуальных предпринимателей);

Трудовые гарантии. Теперь работодатель не может уволить участника СВО;

Защита жен, чьи мужья погибли на СВО;

Льготное поступление в вузы для детей участников СВО. Для самих военнослужащих тоже установлена такая льгота.

При этом, по словам депутата, будут появляться новые меры поддержки, которые продиктованы временем и потребностями участников спецоперации и их семьей.

«Нам нужно готовиться к тому периоду, когда все цели СВО, поставленные президентом, будут достигнуты. Бойцы поедут домой, и мы должны будем помочь им вернуться к нормальной жизни. Здесь все: трудовая адаптация и социализация, психологическая помощь. Вопросов будет много», — говорит Екатерина Стенякина.

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