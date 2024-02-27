ФСБ пресекла незаконный оборот золота в Забайкалье

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 16 0

Уже возбуждено уголовное дело.

ФСБ пресекла незаконный оборот золота в Забайкалье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV

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В Забайкалье пресечена противоправная деятельность мужчины, подозреваемого в причастности к незаконному обороту золота в крупном размере. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.

Местный житель 1983 года рождения, по версии ведомства, без необходимых разрешений с использованием крупногабаритной техники добывал на территории Красночикойского района драгоценный металл. Затем сбывал золото разным людям, перевозя груз на личном автомобиле в соседний регион.

В ходе одной из таких поездок подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ. У него в машине нашли россыпное природное золото стоимостью около трех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга». Проводятся следственные и оперативные действия.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ пресекла в Подмосковье контрабанду драгоценных металлов.

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