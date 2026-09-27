Кравцов назвал оптимальную длительность школьных каникул для полноценного отдыха

Кравцов: школьные каникулы должны длиться минимум девять дней

Школьные каникулы должны длиться минимум девять дней для полноценного отдыха детей. Об этом в беседе с ТАСС сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее девяти дней, чтобы ребята успевали полноценно отдохнуть», — сказал он.

Ближайшие длинные выходные у школьников будут с 26 октября по 3 ноября 2026 года. Затем, согласно утвержденному графику, ребята отправятся на каникулы в январе и марте.

Также ранее Сергей Кравцов сообщил о том, какой должна быть предельная норма учебной нагрузки в российских школах. По его словам, ученики первых классов в неделю должны заниматься максимум 21 час. С каждым годом нагрузка увеличивается. Так, второклассники, третьеклассники и четвероклассники занимаются максимум 26 часов в неделю. При этом в 10-11 классах эта цифра вырастает до 37 часов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минпросвещения РФ разрешило использовать искусственный интеллект в школах. Это касается и учащихся, и преподавателей. Но есть ряд правил. Например, ученикам средних классов разрешено обращаться к ИИ для поиска информации или объяснения сложных терминов лишь под присмотром учителя.

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