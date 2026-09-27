В историческом здании Хабаровска произошел пожар

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

К тушению привлечены 25 человек и восемь единиц техники.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; МАХ/МЧС Хабаровского края/id2721120700_gos; 5-tv.ru

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В историческом здании Хабаровска произошел пожар

В Хабаровске в историческом здании 1911 года произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС по региону.

К тушению пожара в трехэтажном здании на улице Калинина, 72 были привлечены 25 человек и восемь единиц техники. Огнеборцы, приехавшие на место вызова, провели осмотр задымленных помещений. Людей внутри не было. Пострадавших в результате инцидента нет.

Подразделения локализовали возгорание, которое распространялось по деревянным конструкциям. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Уточняется, что здание, в котором произошел пожар, — это доходный дом купцов Семена Таболова и Александра Битарова. Он был построен 115 лет назад. В наше в нем располагались несколько мест общественного питания. Сотрудники экстренных служб продолжают устранять последствия пожара. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в центре Томска разгорелся крупный пожар в административном здании. Как сообщили очевидцы, пожар вспыхнул в двухэтажной кирпичной пристройке торгового центра «Оранжевое небо», который располагается на улице Нахимова, 8/1. Жертв и пострадавших нет.

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