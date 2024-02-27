Двойная авария: грузовик снес машины, стоявшие на МКАД после ДТП

Водитель одной из легковушек погиб на месте, второму удалось отбежать от надвигающейся фуры за несколько мгновений до столкновения.

Массовой аварией со смертельным исходом и огромной пробкой обернулось небольшое столкновение на Московской кольцевой дороге (МКАД).

На юго-восточном участке трассы одна иномарка "догнала" другую. Водители не стали съезжать на обочину, как предписано правилами. Остались стоять в своей полосе, и через какое-то время обе машины на полной скорости протаранил грузовик.

Одному мужчине повезло — незадолго до этого он вышел из салона и успел отскочить в сторону. А вот водитель другой машины, на которую и пришелся основной удар, скончался еще до приезда скорой.

После аварии детали автомобилей разбросало по всему МКАДу. Из-за этого движение несколько часов было практически парализовано.

Ранее 5-tv.ru писал, что два грузовика столкнулись на Варшавском шоссе в Москве.