Двойная авария: грузовик снес машины, стоявшие на МКАД после ДТП

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Грузовик снес две машины, стоявшие на дороге после ДТП на МКАД

Фото, видео: 5-tv.ru

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Водитель одной из легковушек погиб на месте, второму удалось отбежать от надвигающейся фуры за несколько мгновений до столкновения.

Массовой аварией со смертельным исходом и огромной пробкой обернулось небольшое столкновение на Московской кольцевой дороге (МКАД).

На юго-восточном участке трассы одна иномарка "догнала" другую. Водители не стали съезжать на обочину, как предписано правилами. Остались стоять в своей полосе, и через какое-то время обе машины на полной скорости протаранил грузовик.

Одному мужчине повезло — незадолго до этого он вышел из салона и успел отскочить в сторону. А вот водитель другой машины, на которую и пришелся основной удар, скончался еще до приезда скорой.

После аварии детали автомобилей разбросало по всему МКАДу. Из-за этого движение несколько часов было практически парализовано.

Ранее 5-tv.ru писал, что два грузовика столкнулись на Варшавском шоссе в Москве.

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