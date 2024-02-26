Тяжелая авария: два грузовика столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

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Два грузовика столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

Фото, видео: Depositphotos / TakeAr; 5-tv.ru

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Водитель одного из автомобилей оказался зажат в кабине.

Тяжелая во всех смыслах авария произошла на юге Москвы. На Варшавском шоссе столкнулись два грузовика. Одна из машин сломалась и встала посреди дороги. И через какое-то время ее на полной скорости протаранил другой автомобиль.

Его кабина при ударе сильно деформировалась. Водитель оказался зажат внутри. Чтобы его достать, спасателям пришлось разрезать металл. Мужчина получил травмы и сейчас находится в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая невеста из Перми погибла на «трассе смерти», спасая ребенка. ДТП произошло в Свердловской области на Серовском тракте. Девушка возвращалась из Екатеринбурга вместе с новоиспеченным супругом Артемом. Пара остановилась на трассе, чтобы помочь семье, которая улетела в кювет. В этот момент мимо проезжал грузовик, у которого отлетело колесо, и покрышка угодила в девушку.

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