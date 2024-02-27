Миллиардные обороты: как вернуть незаконно переведенные в НПФ пенсионные накопления

Теперь вернуть свои средства можно без дорогих консультаций и в досудебном порядке.

Впервые россиянке без суда вернули накопления, которые без ее ведома перевели в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Миллиарды рублей по подложным документам уходили компаниям, которые крутили деньги и получали с этого хорошую прибыль.

Что же при этом остается на пенсию и как вернуть деньги? Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов изучил схему.

Наталья случайно через банковское приложение узнала, что ее пенсионные накопления хранятся в негосударственном фонде, с которым она не заключала договор.

«Я не знаю, как они поступили с моими данными. Скопировали, где-то их добыли, но явно они их где-то взяли, потому что я их не предоставляла», — отметила Наталья Леонова.

Суд встал на сторону Натальи. На разбирательства прошлись потратить немало времени и денег.

Как говорят участники рынка, практика незаконных переводов была распространена до 2019-го, пока не изменили законодательство. За это время в негосударственные пенсионные могли быть переведены средства миллионов россиян.

«Был период, когда появились негосударственные пенсионные фонды, соответственно появились некие агенты — это частные фирмы, которые скопом подделывали договора — с пенсионными фондами. И, соответственно, эти договора вместе с поддельными заявлениями, и на которых были поддельные же подписи нотариусов они передавались в Пенсионный фонд», — говорит юрист Виталий Буравлев.

Теперь вернуть свои средства можно без дорогих консультаций и в досудебном порядке. Принятые в законе поправки позволяют заниматься подобными делами и службе финансового уполномоченного.

«Рассмотрение обращения осуществляется бесплатно для человека, который обращается. Подача заявления — на бланке, есть форма на сайте финансового уполномоченного. Все просто. Платить адвокатам или посредникам с юробразованием не требуется», — говорит финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в сферах кредитной кооперации, страхования, деятельности кредитных организаций, ломбардов и НПФ Татьяна Савицкая.

В случае, если факт мошенничества подтвердится, то все средства вернутся на ваш счет в Социальный фонд с учетом инвестирования. И даже с процентами за пользование деньгами.

Главная рекомендация экспертов — чаще интересоваться, кто управляет вашими сбережениями. Чтобы узнать, в каком пенсионном фонде находятся накопления, можно обратиться в региональное отделение пенсионного фонда, но быстрее и проще всего сделать это через «Госуслуги».

Для этого нужно заказать справку о состоянии лицевого счета застрахованного лица — и сразу посмотреть пункт номер три. В любом случае, мошеннический перевод денег не означает, что средства пропали.

Они застрахованы. Тут важнее, какой доход за долгие годы накоплений гарантируют частные и государственная структуры.

«Взаимоотношения с длинными обязательствами можно только с госорганами иметь. А с каким-то частным институтом, финансовым такого рода отношения иметь опасно. То есть пока это еще распространенные суждения, несмотря на то, что большое количество людей имеют счета в негосударственных пенсионных фондах», — объясняет замгендиректора НПФ, руководитель группы по взаимодействию с финансовым уполномоченным от лица национальной ассоциации пенсионных фондов Александр Львов.

В 37 негосударственных пенсионных фондах страны сегодня больше пяти триллионов рублей. И выбор способа управления деньгами — это право, а не обязанность.

Деньги сохранит и государство, и частник. Но если решение приняли не вы, а за вас — есть время и инструменты сделать все по вашему желанию.