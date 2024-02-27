Посмертные процессы: феномену погребенных заживо нашлось неожиданное объяснение

|
Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 27 0

Погребение человека заживо нередко указывает на ошибку конкретного врача

Посмертные процессы: феномену погребенных заживо нашлось неожиданное объяснение

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche / GODONG

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Существует много жутких историй о том, как людей хоронили при жизни. Как оказалось, у этих явлений есть научное объяснение и историческая подоплека.

Существует много легенд, когда людей хоронили заживо. Одна из самых известных — это история писателя Николая Гоголя. Писатель настолько боялся быть погребенным заживо, что даже писал в завещании о том, что запрещает себя хоронить, пока у тела не появятся признаки разложения.

Подобные казусы с погребенными заживо нередко встречаются и в современной медицине. Чаще всего такие истории становятся следствием врачебных ошибок и указывают на халатность профильных специалистов. В беседе с «КТВ-ЛУЧ» врач Петр Минаков объяснил: изревле считается, что самым жутким поворотом событий в медицинской практике считается погребение заживо беременной женщины. Несколько таких задокументированных инцидентов подтолкнули врачей разработать способы проверки, помогающие предотвратить трагедию.

По словам Минакова, после ошибочного захоронения беременной женщины в теле образуется давление гнилостных газов и трупное окоченение. Они провоцируют механическое выдавливание плода. При вынужденной эксгумации скелет ребенка ученые не единожды находили между ног матери.

После череды таких громких случаев в Риме в концеVII века до нашей эры был принят закон, согласно которому погребение погибшей беременной женщины производили только после извлечения ребенка. Женщине разрезали живот и доставали ребенка. Эта процедура называлась «Кесарев закон». В современной медицине эта процедура носит название кесарево сечение и активно практикуется медиками с опорой на показания.

Врачи всегда боялись ошибиться и констатировать смерть у живого человека, поэтому придумывали методы проверки. Более 100 лет назад в Мюнхене существовала усыпальница, в которую помещали умерших. К руке трупа привязывали веревку со звонком.: подразумевалось, что если почивший внезапно очнется, колокольчик сработает. Сегодня же врачи проводят множественные биологические и химические тесты, чтобы подтвердить факт смерти.

В практике медиков случаются и обратные ситуации, при которых мертвого человека принимают за живого из-за того, что тело в какой-то момент издает хрипящий звук. Врачи подчеркивают — это явление наблюдается потому что из легких выходят остатки воздуха. Кислород проходит через связки, которые к тому моменту уже успели окоченеть. Чаще всего эта деталь не свидетельствует о внезапном перерождении.

Ранее 5-tv.ru писал о тайнах, которые скрывает гробница Тутанхамона.

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.04
-0.59 99.92
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:25
Посмертные процессы: феномену погребенных заживо нашлось неожиданное объяснение
20:23
Хайдаров отреагировал на смерть бизнесмена Гаврилова после операции в его клинике
20:16
В Петербурге из-за кори на карантин закрыли одну из школ
20:04
Теперь только сахар: стевия попала в список запрещенных добавок
19:58
«Из-за проверки»: в Госдуме объяснили причину сбоя в Telegram
19:48
Двойная авария: грузовик снес машины, стоявшие на МКАД после ДТП

Сейчас читают

«Из-за проверки»: в Госдуме объяснили причину сбоя в Telegram
Вход в «кротовую нору»: машина времени уже существует, но какую цену придется за нее заплатить
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок