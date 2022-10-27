Сокровища и проклятье: какие тайны веками скрывала гробница Тутанхамона

Сегодня имя фараона Тутанхамона известно даже людям далеким от истории. Обнаружение его гробницы 100 лет назад вернуло интерес к исследованиям Древнего Египта.

К началу XX века значительная часть древнеегипетских захоронений была уже исследована и нередко разграблена охотниками за ценными артефактами. Тем уникальнее стала находка британского художника и археолога Говарда Картера. Во время раскопок 4 ноября 1922 года он обнаружил полумифическую гробницу Тутанхамона, в существование которой многие исследователи не верили.

Почему эта находка имеет большую ценность для истории? Действительно ли существует проклятие Тутанхамона? На эти и другие вопросы отвечаем в материале 5-tv.ru.

Кто такой Тутанхамон

Будущий правитель Древнего Египта родился во времена культа бога солнца Атона (солнечный диск, зримая форма Ра) и получил имя Тутанхатон — Живое воплощение Атона. После смерти фараона Эхнатона и все более явно проявлявшихся тенденций на восстановление прежнего пантеона нарек себя Тутанхамоном — Живое воплощение Амона.

Он обладал множеством генетических дефектов по причине распространенной в те времена среди правящих особ практики кровосмешения. Юный фараон был женоподобен, с широкими бедрами и узкими плечами. При ходьбе сильно хромал из-за искривления лодыжки, скорее всего, врожденного.

Правитель принадлежил к XVIII династии Нового царства. Он взошел на трон в возрасте восьми-девяти лет примерно в 1332 году до нашей эры. Археологи считают, что Тутанхамон — последний фараон династии, имеющий родственную связь с предшественником. Из-за юного возраста фактически управление страной перешло в руки двух воспитателей и регентов — Эйе (верховный сановник, позже жрец Амона) и Хоремхебу (военачальник).

«Приветствие короля Тутанхамона», Гробница Тутанхамона, Долина царей. www.globallookpress.com / Richard Maschmeyer

Тутанхамон с 13 лет был женат на Анхсенпаатон, дочери Эхнатона. Супруга правителя позже изменила свое имя на Анхесенамон — «ее жизнь принадлежит Амону». В этом браке появились две мертворожденные девочки, которых позже нашли в гробнице.

Царствование фараона не отличалось какими-то грандиозными событиями или решениями. В это время возрождались традиции египетской культуры, фиванские жрецы вернули контроль над страной. Культ Атона, который связан с именем Эхнатона, ушел в прошлое, но не подвергался гонениям. Все основные события, связанные с именем Тутанхамона, произошли уже после его смерти. Справедливо будет сказать, что его мумия в десятки раз превзошла его самого по популярности и известности. Имя правителя, ранее известное только отдельным специалистам, стало нарицательным для всей древнеегипетской культуры.

Фараон провел на троне девять лет и умер в достаточно юном возрасте — 18-19 лет. Даже в столь давние времена такая ранняя гибель считалась неестественной, поэтому исследователи выдвигали самые разные версии случившегося, вплоть до убийства Тутанхамона. Наиболее достоверные гипотезы — смерть от малярии, усугубленной переломом бедра и последовавшего за ним заражения крови.

«При нынешнем состоянии наших знаний мы можем с уверенностью сказать, что единственным примечательным событием его жизни было то, что он умер и был похоронен», — отмечал археолог Говард Картер.

Правитель не оставил после себя законного наследника, что привело к значительным трудностям в престолонаследии.

Почему гробница Тутанхамона стала важной находкой

Почему Говард Картер искал именно захоронение Тутанхамона? Дело в том, что в начале XX века только редкий исследователь знал о существовании этого древнеегипетского правителя. Долина Царей к тому времени была уже хорошо изучена, и она множество раз подвергалась разграблению.

Ученые считали, что ничего грандиозного там уже не найдут. Английский археолог думал иначе: что неизвестность Тутанхамона защитила его гробницу от посягательств.

Говард Картер и его коллега ведут раскопки гробницы в Долине Царей, Египет, 1922 год. www.globallookpress.com / Stapleton Historical Collection

Захоронение искали несколько лет. Лорд Джордж Карнарвон, выступавший в качестве покровителя и спонсора исследований, хотел отказаться от дальнейшей работы. Но Говард Картер не сдался, и эта настойчивость оправдалась.

В начале ноября 1922 года его команда находилась неподалеку от гробницы KV9 Рамсеса VI. Рядом с ней были хижины древних строителей времен XX династии. Это косвенно говорило о возможном захоронении поблизости. Картер приказал начать снос строений. Вскоре под одной из лачуг рабочие обнаружили каменную ступеньку. К вечеру 5 ноября стало ясно, что археолог находится на пороге грандиозной сенсации — неизвестной гробницы.

Найденное помещение состояло из шести основных отсеков: лестница, проход, передняя комната, погребальная камера, сокровищница и кладовая. Внешний вид гробницы говорил о спешной подготовке, так как внутри почти не было характерного декорирования. Это можно объяснить скоропостижной смертью молодого фараона.

Открытие входа в четвертую камеру гробницы Тутанхамона, февраль 1923 года. www.globallookpress.com / Scherl

Расчет Говарда Картера в целом оправдался. Несмотря на то, что гробница Тутанхамона дважды подвергалась разграблению в древности, внутри удалось найти свыше пяти тысяч ценных предметов: колесницы, модели кораблей, статуэтки, трон, украшения и другие ценности. Пожалуй, наиболее известный артефакт — золотая маска весом более десяти килограммов.

Время пощадило гробницу Тутанхамона. Удачное расположение защитило ее от большинства расхитителей древних артефактов. В итоге пораженные исследователи впервые увидели хорошо сохранившееся захоронение со всеми декорациями и составили подробнейшее описание. Невольно возникал вопрос: какие же богатства можно было найти в гробницах более могущественных фараонов, если даже такая поразила ученых находками.

Это открытие привело к мировому всплеску интереса к истории Древнего Египта, который существует и до наших дней.

Проклятие Тутанхамона: миф или реальность

Многие считают гробницы фараонов проклятыми. После вскрытия помещения с саркофагом Тутанхамона Говард и его соратники не сразу заметили надпись на стене: «Смерть скоро настигнет того, кто нарушит покой мертвого правителя».

www.globallookpress.com / Lydie Gigerichova

Работа кипела, было слишком много всего, что нужно изучить и описать. А среди местных жителей и наемных египетских рабочих из экспедиции распространялись слухи о надвигающемся проклятии. Они массово покидали место раскопок. Картер пытался взять ситуацию под контроль и пресечь панику, и ему это даже отчасти удалось.

Но через несколько месяцев после открытия гробницы Тутанхамона умер спонсор исследований — лорд Карнарвон. Причиной смерти стало воспаление легких. Болезнь развилась на фоне заражения крови, вызванного укусом молярийного комара. Это подстегнуло разговоры о скорой гибели всех остальных членов экспедиции от рук мертвого фараона.

Нездоровый интерес к таинственной смерти подогрел журналист The Daily Mail Артур Вейгалл. Крайте уязвленный тем фактом, что его давний друг Картер не пустил его внутрь гробницы, он решил писать о сенсации по-своему и выпустил несколько статей о загаодочной гибели на раскопках.

На самом деле покойному Карнарвону было 56 лет. Он переживал последствия автомобильной катастрофы, сильно подкосившей его здоровье. К тому же лорд был хроническим астматиком. Он отправиля в Египет как раз лечить легочную болезнь. Однако незначительный комариный укус, полученный во время прогулки по гробнице, действительно стал для него началом конца.

У Карнарвона на месте укуса появилось воспаление и припухлость, которую он случайно повредил во время бритья. Позже мужчине стало хуже, поднялась температура. Его перевезли в Каир, но воспаление прогрессировало и в итоге привело к разрушительной пневмонии. По легенде в день смерти лорда в городе погасли все огни, а его собака, находившаяся на тот момент в Англии, взвыла и умерла вслед за хозяином.

Люди спускаются в открытую гробницу. www.globallookpress.com / Stapleton Historical Collection

Несмотря на существование логичного объяснения причины смерти лорда Карнарвона, слухи о проклятии распространялись. Люди, входившие в гробницу Тутанхамона, паниковали, что они умрут следующими. Еще одно обстоятельство усиливало страх участников раскопок: комар укусил лорда в левую щеку. Как оказалось, на мумии была метка в том же месте.

Через некоторое время умерла медсестра, находившаяся на попечении лорда Карнарвона, и другие люди, например:

Археолог Артур Мейс, помогавший Говарду Картеру разрушить стену погребальной камеры. Мужчину начала тревожить сильная боль в груди и усталость. Он потерял сознание и скончался в больнице.

Джордж Джей Гоулд — друг Карнарвона, железнодорожный магнат из США. Этот человек тоже посетил гробницу, а на следующий день слег с высокой температурой и умер, не дожив до утра.

Арчибальд Дуглас-Рид — техник-рентгенолог, тесно контактировавший с мумией фараона, заболел и умер вскоре после рентгенографии Тутанхамона.

Ричард Бартель — один из главных помощников Картера. Скончался из-за проблем, связанных с нарушением кровообращения, спустя несколько лет после обнаружения захоронения.

Через 14 лет после совершенного исследователями открытия насчитывалось уже 33 умерших, которые были так или иначе связаны со вскрытием гробницы фараона.

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И даже после этого случались странные происшествия, например, в 1967-м умер доктор Мохамед Ибрагим, директор отдела древностей Каирского музея. Он хотел помешать вывезти некоторые предметы, принадлежавшие Тутанхамону, на выставку в Париж. Мужчина рассказывал о вещих снах, которые ему якобы снились. В них фараон просил не допустить, чтобы реликвии покинули землю Египта. Однако артефакты все же отправились за границу. Ибрагим подписал разрешительные документы на это, и в тот же день его сбил насмерть грузовик.

Археолог Говард Картер. www.globallookpress.com / Scherl

Сам Говард Картер, который организовал эти раскопки и первым вошел в усыпальницу, спокойно прожил еще 17 лет после обнаружения гробницы и умер естественной смертью.

Существует много версий, которые объясняют феномен проклятия фараона:

Случайные смерти людей, многие из которых были серьезно больны или работали с опасными материалами, например, рентгенолог Дуглас-Рид регулярно подвергался облучению.

Существование бактерий и даже древних вирусов внутри гробницы, которые долгое время мутировали в изолированной среде и могли оказать непредсказуемый эффект на здоровье людей.

Наличие древних ядов внутри помещений захоронения, которые умели делать древние египтяне.

Использование строителями гробницы радиоактивных элементов при внутренней отделке.

При этом нужно учитывать, что из 12 ученых, присутствовавших при вскрытии погребальной камеры, шестерым было уже за 70. Такой почтенный возраст вполне объясняет зафиксированные случаи сердечных приступов, кровоизлияний, инфекций и аутоиммунных заболеваний. Однако и это убедило далеко не всех интересующихся темой. Многие и сегодня верят в существование проклятия фараона, которое стало частью поп-культуры.