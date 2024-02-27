Ответ однозначный: экономисты назвали валюту, в которую стоит сейчас вкладываться

К доллару остаются привязаны лишь те, кто мыслит устаревшими категориями. А что же выбирают прогрессивные люди?

Экономисты в один голос говорят, что самая лучшая валюта для вложения сейчас — это российский рубль. Почему это действительно так и какие есть альтернативы, в беседе с 5-tv.ru рассказали профессор Финансового Университета при Правительстве РФ Алексей Зубец и доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

По словам Зубца, при ключевой ставке 16% и доходности депозитов до 15% рубль стал привлекательным активом. Пока ставка не понизится, в инфляция не повысится, рубль будет привлекательной валютой для вложений.

«Из того, что для нас сейчас доступно и что интересно — это либо золото, либо рубль. Потому что глобальные цены на золото падать не собираются. Более того, есть перспектива роста цен на золото. Уже к концу этого года», — прокомментировал собеседник.

Оценивая другие иностранные валюты, Зубец отметил, что юань не самая стабильная валюта. По его словам, в Китае есть много нерешенных экономических проблем, которые отражаются на национальных деньгах.

Криптовалюта — тоже не лучшая идея. Все дело в том, что рынок переменчив. А сама валюта ничем не подкреплена — непонятно, на каких законах она держится. Сегодня она растет, а завтра — падает.

«Надо работать с теми инструментами, которые понятны и более менее прозрачны. Я вот вижу два — золото и рубль», — заметил он.

Зубец добавил, что инвестировать также можно в ПИФы (Паевой инвестиционный фонд), которые привязаны к недвижимости.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

Максим Чирков также считает, что российский рубль сейчас надежен. Более того, в 2024 году он продолжил укрепляться — этому будет способствовать рост российской экономики. Альтернативами могут выступить китайский юань или дирхам ОАЭ. Одно «но» — эта арабская валюта привязана к доллару США.

«Кто хочет быть больше привязан к доллару, как-то мыслят еще какими-то такими устаревшими категориями, но боится санкций, можно было бы порекомендовать валюту Объединенных Арабских Эмиратов. Но доллар, на самом деле, и евро, как валюту для сбережений порекомендовать не могу», — поделился экономист.

Чирков подчеркнул, что вкладываться сейчас стоит в валюты дружественных стран. Такой является еще и Индия, однако у рупий наблюдаются проблемы с конвертацией. Да и в целом, при работе с любой иностранной валютой придется столкнуться с вопросами конвертации.

В России есть еще один привлекательный инструмент — облигации. Можно купить облигации федерального займа, сохранность которых гарантируется государством. К тому же, они дают еще больший процент по «ликвидным вкладам», которые можно пополнять или снимать них деньги в любое время.

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