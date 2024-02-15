В Euroclear описали последствия использования Западом активов России

И почему из-за этого Европа потеряет доверие международных инвесторов?

Глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри раскритиковала идею стран G7 пустить замороженные активы России на восстановление Украины. Об этом пишет газета Financial Times.

Использование не принадлежащих им активов в качестве залога очень близко к непрямой конфискации или приверженности к этому в будущем, подчеркнула она. Это способно оказать на рынки давление, аналогичное прямому изъятию.

Доверие к рынкам капитала в Европе, к евро как валюте и самой Euroclear сильно снизилось в глазах инвесторов из-за рассмотрения идеи по конфискации активов России, убеждена Мостри.

Ранее 5-tv.ru писал, что недавно Евросоюз утвердил постановление, согласно которому прибыль от замороженных российских активов может быть использована для помощи Украине.

Это означает, что центральные депозитории, владеющие активами ЦБ России на сумму более миллиона евро, обязаны отдельно учитывать накопленные под действием санкций остатки средств. Депозитариям также не разрешается управлять полученной чистой прибылью.