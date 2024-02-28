Федосеева-Шукшина решила отдать пенсию оказавшемуся в беде Алибасову

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Федосеева-Шукшина заявила о готовности отдать пенсию Алибасову

Федосеева-Шукшина решила отдать пенсию оказавшемуся в беде Алибасову

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Тревожные новости о состоянии бывшего супруга заставили ее оттаять.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, узнав об экстренной госпитализации продюсера группы «На-На» и бывшего супруга Бари Алибасова, вызвалась помочь ему.

«Как истинная христианка, жалеет его. Она сказала, что готова пожертвовать часть своей пенсии, чтобы оплатить медикаментозное лечение, которое требуется Алибасову в данный момент. Если в его окружении, конечно, не найдется средств на покупку необходимых лекарств», — цитирует адвоката артистки Юлию Вербицкую-Линник портал PROZvezd.

Кроме того, отметила юрист, актриса невиновна в ухудшившемся состоянии Алибасова. Ходили слухи, что все произошло из-за переживаний, что он прервал общение с экс-супругой.

«Она желает Бари Каримовичу скорейшего восстановления. Лидия Николаевна виновна лишь в том, что с ней в жизни Алибасова были счастливые моменты и что он достиг своей мечты», — добавила Вербицкая-Линник.

Алибасов был экстренно госпитализирован 25 февраля. По предварительной информации, у него случился инсульт.

Известно, что он в сознании, но дезориентирован в пространстве. Медики каких-либо прогнозов по состоянию звезды не дают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя вел Бари Алибасов в последнее время.

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