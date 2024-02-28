«Проблема найдена»: Орлова выяснила причину странных болей в теле

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Орловой диагностировали остеоартрит с поражением локтевых суставов

«Проблема найдена»: Орлова выяснила причину странных болей в теле

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Певица последние полгода испытывала необычный дискомфорт в руках.

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова, жалующаяся последние полгода на боли в руках, наконец выяснила, что с ней происходит. Знаменитость отправилась в клинику, где сделала УЗИ рук, шеи и других частей тела, которые оказывают давление на локти.

В социальной сети артистка поделилась результатами обследования. Оказалось, что у нее остеоартрит с преимущественным поражением локтевых суставов, остеохондроз позвоночника и системный остеопороз — по словам Орловой, ей уже назначили лечение.

«Когда попадаешь к грамотным специалистам, то и проблема найдена сразу», — подытожила она.

К слову, это не единственная проблема, которая тревожила артистку. После родов у нее появились непонятные образования на лице и шее — их пришлось удалить.

Пользователи сети тогда были уверены, что беременность ни при чем, а проблема могла возникнуть из-за животных. Они убеждены, что четыре собаки и кошка могли «наградить» звезду глистами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Ольгу Орлову накинулись после фото в купальнике.

-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
92.04
-0.59 99.92
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:43
Минобороны показало кадры из освобожденного населенного пункта Ласточкино
5:29
Инцидент со стратегическим бомбардировщиком B-52 произошел в США
5:21
Страшное горе: умер сын звезды фильмов «Форрест Гамп» и «Зеленая миля»
5:14
СК начал расследование инцидента с бойцами СВО в подмосковном кафе
5:04
СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту
4:37
Мужчина молотком забил до смерти трех котят на Камчатке

Сейчас читают

Попала в невыносимую ситуацию: Кейт Миддлтон оказалась в «аду» после операции
«Из-за проверки»: в Госдуме объяснили причину сбоя в Telegram
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок