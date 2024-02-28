«Проблема найдена»: Орлова выяснила причину странных болей в теле

Певица последние полгода испытывала необычный дискомфорт в руках.

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова, жалующаяся последние полгода на боли в руках, наконец выяснила, что с ней происходит. Знаменитость отправилась в клинику, где сделала УЗИ рук, шеи и других частей тела, которые оказывают давление на локти.

В социальной сети артистка поделилась результатами обследования. Оказалось, что у нее остеоартрит с преимущественным поражением локтевых суставов, остеохондроз позвоночника и системный остеопороз — по словам Орловой, ей уже назначили лечение.

«Когда попадаешь к грамотным специалистам, то и проблема найдена сразу», — подытожила она.

К слову, это не единственная проблема, которая тревожила артистку. После родов у нее появились непонятные образования на лице и шее — их пришлось удалить.

Пользователи сети тогда были уверены, что беременность ни при чем, а проблема могла возникнуть из-за животных. Они убеждены, что четыре собаки и кошка могли «наградить» звезду глистами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Ольгу Орлову накинулись после фото в купальнике.