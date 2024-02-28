Мантуров анонсировал запуск производства авто на бывшем заводе Mercedes

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 76 0

Минпромторг: бывший завод Mercedes в России начнет выпуск авто в 2024 году

Мантуров анонсировал запуск производства авто на бывшем заводе Mercedes

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Предполагается, что на предприятии будут производиться машины премиум-класса.

Производство новых автомобилей на бывшем заводе Mercedes в России должно начаться в 2024 году. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«В этом году должны запустить», — передает РИА Новости слова вице-премьера.

Предполагается, что на заводе будут производиться автомобили премиум-класса.

Бывший завод Mercedes в Подмосковье не выпускает авто с 2022 года. В 2023-м предприятие перешло под контроль дилерского холдинга «Автодом». Известно, что производственные мощности завода рассчитаны на 30 тысяч машин в год, при условии полного цикла.

В прошлом году на заводе в режиме тестирования была собрана одна партия авто для проверки технических характеристик оборудования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что АвтоВАЗ начал серийный выпуск Lada Vesta с коробкой автомат.

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