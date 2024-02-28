Эти рецепты знают единицы: какие блюда можно приготовить из индейки

Интересных и вкусных блюд с индейкой существует огромное количество — поэтому, если вы просто жарите мясо на сковородке, то многое теряете. Издание aif.ru представило несколько рецептов из стейка индейки для сытного ужина.

Стейк из индейки

500 граммов индейки;

3 столовых ложки соевого соуса;

2 зубчика чеснока;

Соль;

Черный и красный перец;

Растительное масло;

10 граммов сливочного масла;

500 граммов индейки.

Натрите стейки индейки перцем, залейте соевым соусом, затем оставьте на час. Пропустите через пресс зубчики чеснока, положите его в маринад за 15 минут до окончания маринования.

Снимите со стейков маринад, можно разрезать мясо на несколько кусочков. Разогрейте сковороду и налейте в не растительное масло.

Обжарьте индейку до золотистой корочки, потом закройте крышкой и доведите до готовности. Можно еще положить блюдо в духовку, прикрыв стейки фольгой — положите на стейки небольшие кусочки сливочного масла и посолите крупной солью по вкусу.

Жареная индейка

500 граммов индейки;

2 столовых ложки тертого твердого сыра;

2 яйца;

50-70 миллилитров сливок 20%;

Соль и черный перец;

1 столовая ложка крахмала или муки.

Нарежьте индейку на несколько порционных кусков. Обваляйте их в крахмале или муке, взбейте яйца со сливками, а затем добавьте соль, перец и сыр.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обмакните каждый кусочек индейки в яичную массу и обжарьте с двух сторон, потом несколько раз переверните и доведите до готовности.

Котлеты из рубленой индейки

500 граммов индейки;

100 граммов кабачка;

2 белка;

2 столовых ложки замороженного сливочного масла;

Соль и черный перец;

Панировочные сухари.

Нарубите индейку ножом или пропустите через крупную решетку мясорубки. Натрите кабачок на крупной терке и немного отожмите.

Взбейте белки до образования пены. Добавьте белки и кабачок к фаршу из индейки, затем посолите и поперчите.

Хорошо вымешайте получившуюся массу. Затем нарежьте замороженное масло мелкими кубиками и замешайте в фарш ложкой.

Разогрейте сковородку с растительным маслом. Потом начните формировать котлеты, после чего обваляйте их в панировочных сухарях.

Выложите получившиеся шарики на раскаленную сковороду, обжарьте с двух сторон. Затем сбавьте огонь и доведите до готовности.

Медальоны с ягодным соусом

500 граммов индейки;

1 столовая ложка растительного масла;

Соль и перец;

1 бокал красного сухого вина;

100 г брусники или клюквы;

1 столовая ложка сливочного масла;

1 чайная ложка сахара;

1 столовая ложка крахмала.

Для начала нарежьте стейки из индейки на небольшие куски. Затем обжарьте их на растительном масле, посолив и поперчив.

Закройте сковородку крышкой и доведите до готовности. После этого отдельно растопите на сковороде сливочное масло, добавьте ягоды, вино, прогрейте все.

Переведите на средний огонь, затем выпарите вино примерно до половины. Добавьте туда сахар и крахмал, а также соус, прогрейте и подавайте на стол.

Индейка с яблоками на сковороде

500 граммов индейки;

1 большая луковица;

1 зеленое кислое яблоко

2 столовые ложки соевого соуса;

Растительное масло без запаха;

1 столовая ложка сливочного масла;

Соль и черный перец.

Для приготовления этого блюда потребуется нарезать индейку соломкой, как на бефстроганов. Затем смешайте растительное масло с соевым соусом и замаринуйте индейку на 40 минут.

После этого нарежьте лук полукольцами и обжарьте в смеси растительного и сливочного масел до золотистого цвета на среднем огне. Затем возьмите яблоко, порежьте его кубиками, добавьте к луку и обжарьте все вместе.

На другой сковороде обжарьте индейку, а после этого добавьте к ней поджарку из яблок и лука, доведите под крышкой до готовности. Приятного аппетита!

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