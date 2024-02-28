Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после «безумных» слов фон дер Ляйен

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

Филиппо: Франция должна выйти из ЕС и НАТО после слов фон дер Ляйен

Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после «безумных» слов фон дер Ляйен

Фото: Reuters / ALINA SMUTKO

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Покинет ли страна альянс на самом деле?

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию покинуть НАТО и ЕС после недавнего заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

«Урсула фон дер Ляйен только что сделала безумное заявление о „грядущей войне“ с Россией, к которой мы должны „подготовиться“! Давайте выйдем из ЕС и НАТО и защитим мир», — написал политик в соцсети X.

Филиппо отметил, что глава ЕК стала об этом говорить после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Тот допустил отправку западных войск на Украину, но многие лидеры стран ЕС с ним не согласились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Макрона про отправку военных на Украину. Дипломат заявила, что нынешняя ситуация на поле боя является катастрофической для президента Незалежной Владимира Зеленского.

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