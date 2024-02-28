«Грустная клоунесса»: как жизнь Татьяны Васильевой превратилась в череду скандалов

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 15 0

Кинокритик Деменцова заявила, что Васильева растеряла талант на фоне скандалов

«Грустная клоунесса»: как жизнь Татьяны Васильевой превратилась в череду скандалов

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Зрителям хотелось бы видеть ее на сцене или большом экране, а не на площадках ток-шоу.

Народная артистка России Татьяна Васильева не сидит без работы. Она играет в театре и снимается — правда, чаще в ток-шоу, чем в хороших фильмах.

Последние несколько лет ее карьеры прошли без каких-либо заметных проектов. Да и слава, заработанная трудом и талантом в 1970-х годах, померкла на фоне скандалов, в центре которых постоянно оказывается актриса.

По крайней мере, так изданию «Страсти» заявила кинокритик и искусствовед Эмилия Деменцова. Эксперт считает, что злополучные ток-шоу, порой сомнительного содержания, и стали причиной творческих неудач Васильевой.

Как отметила Деменцова, артистка слишком увлеклась тем, что «делает тайное явным». Это помогает мелькать в заголовках СМИ и быть на слуху, но это вряд ли играет на руку ли знаменитости.

«Множество скандальных заявлений актрисы о подробностях своей и чужой личной жизни, нападки на людей поддерживают ее высокий индекс цитируемости, но бросают тень на любимую многими актрису и не способствуют появлению новых ролей. Обидно видеть, как умная и тонкая актриса, которой одинаково подвластно комическое и трагедийное, разменивается на жанр полусветской хроники», — сказала критик.

Деменцова заметила, что Васильева умеет быть «и грустной клоунессой, и сумасбродной лицедейкой», менять образы по щелчку пальцев. В ее творческой биографии есть как блестящие, так и посредственные проекты, но мастерство и талант звезды неоспоримы.

По мнению критика, Васильева до сих пор способна на актерское откровение. Поэтому зрителям хотелось бы видеть ее на сцене или большом экране, а не на площадках ток-шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Васильева пустилась во все тяжкие из-за красоты.

-1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.87
-0.17 99.45
-0.47
Шесть дней финансовой удачи: лунный календарь стрижек на март 2024

Последние новости

0:07
Не выдержала накала: фигуристка Медведева сбежала с шоу Бузовой из-за скандала
23:53
«Грустная клоунесса»: как жизнь Татьяны Васильевой превратилась в череду скандалов
23:39
Стоимость биткоина достигла 64 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года
23:31
Во Франции допустили отправку солдат для защиты границ Украины
23:26
«Рожали в ванне»: действительно ли Гоген Солнцев стал отцом
23:11
Эти рецепты знают единицы: какие блюда можно приготовить из индейки

Сейчас читают

Не терпят конкуренции: почему Запад никак не "отвяжется" от российского СПГ
Приднестровье обратилось к России за помощью в условиях давления Молдавии
СК и Росздравнадзор проверяют обстоятельства смерти пациента клиники Хайдарова
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок