В Конгрессе США достигли соглашения по финансированию правительства
Счета расходов утвердят уже на следующей неделе.
Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick
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Руководство Конгресса США достигло соглашения по финансированию правительства во избежание шатдауна. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Договоренность предусматривает продление финансирования одних правительственных структур до 8 марта, других — до 22 марта. Конгрессмены, по данным издания, пришли к единому мнению по ряду законопроектов о расходах бюджета страны.
Официальный текст, как ожидается, опубликуют к этим выходным. А счета расходов утвердят уже на следующей неделе.
Ранее 5-tv.ru писал, что осенью 2023 года законодатели США, дабы избежать шатдауна, дважды принимали временный бюджет. В нынешнем году задача прежняя — как избежать частичной приостановки работы правительства.
Сверстать краткосрочный бюджет удалось в последний момент. Но «бюджетная война» только набирает обороты: республиканцы шантажируют партию Джо Байдена из-за новых траншей для Украины и Израиля.
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