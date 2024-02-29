В Конгрессе США достигли соглашения по финансированию правительства

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 23 0

Счета расходов утвердят уже на следующей неделе.

В Конгрессе США достигли соглашения по финансированию правительства

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

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Руководство Конгресса США достигло соглашения по финансированию правительства во избежание шатдауна. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Договоренность предусматривает продление финансирования одних правительственных структур до 8 марта, других — до 22 марта. Конгрессмены, по данным издания, пришли к единому мнению по ряду законопроектов о расходах бюджета страны.

Официальный текст, как ожидается, опубликуют к этим выходным. А счета расходов утвердят уже на следующей неделе.

Ранее 5-tv.ru писал, что осенью 2023 года законодатели США, дабы избежать шатдауна, дважды принимали временный бюджет. В нынешнем году задача прежняя — как избежать частичной приостановки работы правительства.

Сверстать краткосрочный бюджет удалось в последний момент. Но «бюджетная война» только набирает обороты: республиканцы шантажируют партию Джо Байдена из-за новых траншей для Украины и Израиля.

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