Кенсингтонский дворец выпустил официальное заявление о Кейт Миддлтон

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 1 304 0

Что известно о состоянии принцессы?

Кенсингтонский дворец выпустил официальное заявление о Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Кенсингтонский дворец сообщил, что британский принц Уильям отказался от участия в поминальной службе по своему крестному отцу, покойному королю Греции Константину II. Решение он принял по личным причинам.

Дворец отказался раскрывать дальнейшие подробности. Однако принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая восстанавливается после операции на брюшной полости, «продолжает чувствовать себя хорошо».

Принц Уильям также позвонил греческой королевской семье, чтобы сообщить им о своем решении. Константин II умер в январе 2023 года в возрасте 82 лет, пишет NBC News.

Король Карл III, который лечится от рака, также не приехал на службу. В его отсутствие к королеве Камилле присоединились другие высокопоставленные члены королевской семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники по всему миру серьезно обеспокоены — никто до сих пор не знает точно, что происходит с Миддлтон. После перенесенной в январе операции на брюшной полости она так и не выходила в свет.

Многие считают, что королевская семья скрывает истинное положение дел. Мол, у супруги принца Уильяма якобы даже может быть рак.

Своими предположениями о том, что происходит с Миддлтон и почему она так долго не появляется на публике, поделился врач-терапевт Лев Авербах.

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