Повторная операция или непоправимые последствия? Врач объяснил, куда могла пропасть Кейт Миддлтон

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 192 0

Терапевт Авербах: Кейт Миддлтон после операции может требоваться реабилитация

Фото, видео: www.globallookpress.com /Pool; Instagram* / lev_averbakh_cori; 5-tv.ru

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Вокруг состояния королевской особы ходит множество слухов. Неужели все действительно так плохо?

Поклонники по всему миру серьезно обеспокоены — никто до сих пор не знает точно, что происходит с герцогиней Кейт Миддлтон. После перенесенной в январе операции на брюшной полости она так и не выходила в свет. Многие считают, что королевская семья скрывает истинное положение дел — мол у супруги принца Уильяма даже может быть рак.

Своими предположениями о том, что происходит с Кейт Миддлтон и почему она так долго не появляется на публике, поделился врач-терапевт Лев Авербах в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Эксперт отметил, что операция на брюшной полости может быть назначена при самых разных недугах — от гинекологии и проблем с кишечником до онкологии. При этом период восстановления после операции сильно зависит от ее сложности, основного заболевания и состояния организма пациента.

«Кто-то может после простой плановой операции восстанавливаться несколько месяцев, а кто-то быстро пойдет на поправку и после тяжелого заболевания. Все индивидуально. У кого-то могут начаться осложнения или может быть даже проведена повторная операция. Может пройти месяц, два, а может и полгода», — объясняет врач.

Поэтому прогнозы о тяжелом заболевании Кейт Миддлтон делать пока преждевременно, заключил Авербах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как принц Уильям посетил премию BAFTA один и извинился за отсутствие Кейт.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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