Последствия на всю жизнь: чем рискуют нежелающие лечить сухой кашель люди

Пора позаботиться о своем здоровье и укрепить иммунитет.

Если вам кажется, что болезнь отступила, это не означает, что так оно и есть. Даже если вы чувствуете себя прекрасно, не нужно отменять прием препаратов досрочно.

Строго выполняйте все предписания специалиста. Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев поделился с aif.ru, почему сухой кашель — это очень плохо.

Влажный кашель протекает гораздо легче переносится, чем сухой. Он хорошо поддается лечению и быстрее исчезает, подталкивая мокроту к выдоху, из-за чего человеку становится легче.

Да, в начале болезни у вас может возникнуть сухой кашель, но он должен перерасти во влажный. Если этого не происходит, значит, инфекция спустилась в легкие.

У тех очень большая площадь, а, значит, и лечение будет сложнее. Если не долечить такой кашель, то это повлечет за собой серьезные проблемы.

Болезнь, например, перетечет в хроническую. Тогда проблемы со здоровьем будут появляться от малейшего переохлаждения, снижения иммунитета или от сухого воздуха.

А, самое страшное, что кашель будет развивать воспалительный процесс. Сухой кашель может мучать вас долго.

Он будет держать кашлевой центр в постоянном напряжении, слизистая будет все больше терять влагу. Из-за кашля повышается давление внутри легких, из-за чего может начинаться кровотечение.

В легких будут образовываться язвы и из них появится кровь. Кашель может вызвать обструкцию дыхательных путей, то есть они просто могут закрыться, появится ощущение удушья.

Все это перерастет в хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Человек может быть уже вполне здоров, но будет задыхаться.

Сухой кашель также может вызвать ларингит и фарингит. Кашель раздражает заднею стенку глотки, из-за чего кашлевой центр начинает работать активнее.

Лечение недуга будет заключаться не только не подборе медикаментов, пациенту будет назначена и диета. Понадобится исключить острую, пряную и соленую пишу, также лучше отказаться от кофе, алкоголя и цитрусовых.

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