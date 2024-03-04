«Ничего не боятся»: Аделина Сотникова назвала юных спортсменов «вундеркиндами»

В свое время олимпийскую чемпионку называли «вундеркиндом» фигурного катания.

Аделина Сотникова назвала маленьких спортсменов «вундеркиндами». Своими мыслями олимпийская чемпионка эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на турнире по фигурному катанию «Кубок Аделины Сотниковой».

В свое время олимпийскую чемпионку называли «вундеркиндом» фигурного катания. Одним из самых сложных каскадов, который делала Аделина Сотникова в 13 лет, был тройной лутц — тройной риттбергер. А сейчас в этом же возрасте дети могут делать четверные прыжки.

«Если сравнивать детей сейчас и тогда, то я уже далеко не вундеркинд. <…> Сейчас вообще дети вундеркинды, как по мне. Потому что в юном возрасте они могут делать те элементы, которые старшие не делают. Понятное дело, это юный возраст, максимализм, дети ничего не боятся, идут напролом. А уже когда подрастают, начинают идти, как говорится, тараканы в голову», — отмечает олимпийская чемпионка.

Тем не менее, Аделина Сотникова признается, что есть и такие дети, которым свойственна лень и у них нет мотивации покорять спортивные вершины, но с таким отношением, как считает олимпийская чемпионка, не стоит идти в большой спорт.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Сотникова рассказала о рождении ребенка и поездке в Донбасс.