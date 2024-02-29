Москва поддерживает всестороннюю помощь многодетным и приемным родителям

В Москве действуют комплексные меры поддержки семей с детьми, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. В городе действует поддержка с рождения и программы для детей с особенностями развития, помощь многодетным и приемным родителям, забота о семьях участников спецоперации, поддержка в трудной жизненной ситуации, содействие в трудоустройстве и открытии собственного дела, а также забота о старшем поколении.

«Времена могут меняться, но значение семьи остается неизменным — в ней мы находим поддержку, уют, счастье и смысл жизни. 2024 год объявлен Годом семьи. Это значит, что в Москве, как и в других регионах России, будут усовершенствованы меры социальной поддержки», — рассказала Ярославская.

По словам уполномоченного по словам ребенка, уже в этом году Москва существенно увеличила пособия и социальные выплаты для семей с детьми, активизировала программы помощи многодетным и приемным родителям. Чтобы оценить действенность принимаемых мер, можно учесть тот факт, что за 10 лет количество многодетных семей в столице выросло почти в три раза. Сегодня жители столицы могут рассчитывать на помощь при рождении детей, поиске работы, а также при необходимости найти подходящий досуг для пенсионеров.